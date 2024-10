Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay, nhiệt độ giảm rất mạnh

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 4/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi dưới 18 độ. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đến khoảng ngày 5/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng; vùng núi có thể xuất hiện rét đậm cục bộ. Đây có thể là đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay tác động tới nước ta.

Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc được dự báo giảm ít nhất 10 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì ở mức 17 - 21 độ C. Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 16 - 18 độ C, tại Cao Bằng từ 17 - 20 độ C.

Sang tuần tới, miền Bắc được dự báo sẽ đón đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cũng như hoạt động của vùng áp thấp, từ ngày 4/11, miền Trung có thể đón một đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày, dẫn đến nguy cơ rất cao về ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Cũng theo dự báo, trong tháng 10 và 11, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ. Đến tháng 12, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện trên diện rộng.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định, mùa đông năm nay rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024-1/2025.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.