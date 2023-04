Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 6/4, một đợt không khí lạnh có khả năng tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 5 và 6/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 6/4 trời chuyển mát, nền nhiệt giảm sâu so với hai ngày trước đó.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 4 và 5/4, khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ trong hai ngày 4 và 5/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-55%.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 4 và 5/4 trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C. Từ đêm 5/4 đến ngày 6/4, khu vực này có mưa rào và dông, trời chuyển mát, nền nhiệt giảm với nhiệt độ cao nhất từ 24-25 độ C.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trong hai ngày 4 và 5/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Từ ngày 6/4, nắng nóng giảm dần.

Dự báo, từ chiều tối và đêm từ 7 đến 9/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo chiều tối nay và chiều mai (4/4) có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nửa tháng 4 không khí lạnh hoạt động giảm dần, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Mùa hè năm nay đến sớm và có khả năng khốc liệt hơn so với trung bình nhiều năm.