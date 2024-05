Miền Bắc sắp đón mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 15/5 đến ngày 16/5, miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 15 đến ngày 16/5 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét , sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi trũng thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến đầu tháng 6, mưa diện rộng có xu hướng gia tăng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, từ chiều 12/5 đến sáng 13/5, một đợt mưa lớn diện rộng đã xảy ra ở nhiều địa phương miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, riêng Thủ đô Hà Nội trải qua trận mưa lớn nhất từ đầu mùa. Đợt mưa dông này khiến trẻ em thiệt mạng, hơn 500 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, nhiều ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều nay có mưa dông cục bộ. Dự báo chiều và tối ngày 15/5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh lên, Nam Bộ và Tây Nguyên chuẩn bị bước vào mùa mưa, nắng nóng hạ nhiệt.