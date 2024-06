Miền Bắc sắp đón mưa lớn đỉnh điểm

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (8/6), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo hôm nay, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ đêm nay đến ngày mai (9/6), miền Bắc có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 120mm.

Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở nơi trũng, thấp.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên hôm nay nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.