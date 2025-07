Miền Bắc sắp mưa rất to, nhiệt độ giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào buổi chiều tối, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo, từ đêm 9 đến ngày 12/7, khu vực trên khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm dần do tác động của rãnh áp thấp kèm theo vùng xoáy thấp.

Còn tại khu vực miền Trung, mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ ngày 10/7.

Mưa to kéo dài nhiều ngày có thể gây ngập úng tại các khu đô thị (Ảnh: Báo Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.