Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 2/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36–38 độ, có nơi trên 39 độ.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như: Láng (Hà Nội) 39.4 độ, Quảng Ngãi 39.3 độ, Bắc Mê (Hà Giang), Sơn Động (Bắc Giang), Tương Dương (Nghệ An) đều trên 39 độ.

Từ đêm 2/6, Bắc Bộ bắt đầu có mưa dông, nắng nóng dịu dần (Ảnh: Tiền phong).

Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay đến sáng 3/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, chấm dứt nắng nóng. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại khu vực này giảm xuống còn khoảng 32 độ C.

Chiều và đêm 3/6, mưa lớn sẽ mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ. Nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ sẽ kết thúc từ ngày 4/6.