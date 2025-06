Tin thời tiết mới nhất: Miền Bắc chuẩn bị đón mưa lớn, chấm dứt nắng nóng cao điểm

Hiện nay (ngày 2/6), rãnh áp thấp có trục khoảng 23–25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và dịch chuyển xuống phía Nam do ảnh hưởng của bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến sáng 3/6, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 70mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rất to, vượt quá 150mm.

Trong chiều và đêm 3/6, mưa dông tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với lượng mưa dao động 15–30mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất trên 100mm trong 3 giờ tại một số điểm, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở mức 1.

Dự báo thời tiết đêm 2 và ngày 3/6/2025

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 26–28 độ C về đêm và sáng sớm, ban ngày tăng lên mức 31–33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ; cao nhất từ 31–33 độ C, riêng khu Tây Bắc 28–30 độ C.

Ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, tập trung chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25–28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Bắc khu vực, chiều tối ngày 3/6 có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26–29 độ C; cao nhất phía Bắc 33–35 độ C, phía Nam 36–38 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2–3, riêng vùng ven biển phía Nam có thể có gió giật mạnh cấp 7–8. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật trong mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 27–30 độ C về đêm, cao nhất từ 35–38 độ C, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận từ 32–35 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên, có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C; cao nhất từ 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25–28 độ C; cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết từ đêm 03/6 đến ngày 11/6/2025 ra sao?

Tại Bắc Bộ, trong các đêm 03–04/6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; riêng vùng núi có nơi mưa to cục bộ. Từ khoảng đêm 07/6, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trở lại, xuất hiện rải rác trên toàn khu vực.

Bắc Trung Bộ trong cùng thời gian cũng ghi nhận mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm 03–04/6, trong khi ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ.

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái phổ biến là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, một số nơi có thể nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong tất cả các khu vực, mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng và theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết.

(Tổng hợp)