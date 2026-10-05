Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Trung đón mưa rất lớn

| | Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (5/10), Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rất to, từ ngày mai, mưa mở rộng ra Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Miền Bắc sáng nay còn mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Sáng sớm nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng sớm nay (5/10), khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo hôm nay, không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông rải rác cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, từ chiều nay mưa giảm.

Nền nhiệt miền Bắc hôm nay thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 24-26 độ.

Dự báo ngày mai (6/10) đến 8/10, miền Bắc nắng trở lại, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, riêng vùng núi trời rét về đêm và sáng sớm.

Hà Tĩnh và Quảng Trị có thể đón mưa rất lớn trong hôm nay (5/10).

Tại khu vực miền Trung, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, ngày và đêm 5/10, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi mưa rất to trên 160mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Huế ngày và đêm nay cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15–40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Sang ngày và đêm 6/10, vùng mưa có xu hướng dịch nam. Trọng tâm mưa là khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể kéo dài thêm nhiều ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại những nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Tây Nguyên hôm nay ít mưa, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, riêng chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

TPHCM lại sắp đón đợt mưa lớn, có nơi trên 250mm

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT đề nghị 671 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất

CSGT đề nghị 671 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất Nổi bật

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID Nổi bật

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

07:40 , 05/10/2026
Dự báo thời tiết ngày 5/10: Miền Bắc chuyển mưa lạnh, có nơi trời rét

Dự báo thời tiết ngày 5/10: Miền Bắc chuyển mưa lạnh, có nơi trời rét

07:23 , 05/10/2026
Công an kiểm tra lúc 23 giờ: Giữ khẩn cấp 3 nam thanh niên cùng SN 2000

Công an kiểm tra lúc 23 giờ: Giữ khẩn cấp 3 nam thanh niên cùng SN 2000

06:50 , 05/10/2026
Cuối năm 2026, 4 con giáp này không chỉ trả hết nợ mà còn kiếm được khoản lớn, dư dả sắm Tết

Cuối năm 2026, 4 con giáp này không chỉ trả hết nợ mà còn kiếm được khoản lớn, dư dả sắm Tết

06:36 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên