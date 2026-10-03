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Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm mùa cá bã trầu lớn nhất năm

| | Thị trường

"Tàu đánh trúng nhiều cá bã trầu lắm, đủ loại lớn nhỏ. Có bao nhiêu người ta gom bấy nhiêu, cá càng lớn giá càng cao. Mùa này là mùa ăn cá bã trầu ngon nhất", anh Phan Văn Đông - ngư dân Quảng Ngãi - phấn khởi chia sẻ.

Những ngày này, cảng cá Thọ Quang﻿, TP. Đà Nẵng﻿ ngập sắc đỏ của cá bã trầu﻿. Những vựa cá buôn bán phần lớn cá bã trầu với đủ loại lớn nhỏ. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo các tiểu thương, đây đang là mùa cá bã trầu nên những ngày qua loại cá này là mặt hàng chủ đạo. Những con cá tươi, to gần bằng bàn tay trở lên được tuyển riêng để đưa vào nhà hàng, quán nhậu. Loại nhỏ hơn gom ra các chợ.

Những khay cá tươi trong, màu sắc đẹp mắt như cái tên hút người mua.

Cá bã trầu tuỳ kích cỡ có giá bán khác nhau. Loại to gần bằng bàn tay có giá bỏ sỉ tại cảng cá Thọ Quang khoảng 100.000 đồng/kg. Loại "vip" to hơn khoảng 150.000 đồng/kg. Các loại nhỏ giá sỉ khoảng 50.000 - 70.000 đồng/kg.

Cá vào mùa, mua bán sướng tay khiến ai cũng phấn khởi.

Theo các ngư dân, cá bã trầu thường sống ở các ghềnh đá, rạn san hô. Mùa cá bắt đầu từ tháng 10 đến cuối năm. Đây là khoảng thời gian đánh bắt cá thuận lợi nhất.

Với người dân miền Trung, cá bã trầu là loại hải sản quen thuộc từ bữa cơm gia đình đến các buổi tiệc tùng. Cá có thể chế biến nhiều món như nấu canh, nướng, kho, bánh canh.... Chỉ cần thật tươi là sẽ có món ăn ngon.

Cá bã trầu lớn được tuyển riêng. Loại cá này các nhà hàng, quán nhậu rất chuộng.

Theo Thanh Hiền

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