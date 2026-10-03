Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm mùa cá bã trầu lớn nhất năm

Theo các tiểu thương, đây đang là mùa cá bã trầu nên những ngày qua loại cá này là mặt hàng chủ đạo. Những con cá tươi, to gần bằng bàn tay trở lên được tuyển riêng để đưa vào nhà hàng, quán nhậu. Loại nhỏ hơn gom ra các chợ.