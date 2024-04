Mirae Asset: Áp lực tỷ giá có thể kéo dài đến khi Fed hạ lãi suất, VN-Index tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh trong tháng 4

Áp lực tỷ giá có thể kéo dài đến khi Fed chính thức hạ lãi suất

Báo cáo chiến lược mới đây, Mirae Asset cho biết bất chấp nỗ lực hút tiền của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ giá tự do vẫn tăng lên vượt mức 25.000 vào ngày 3/4, đánh dấu mức mất giá xấp xỉ 2,87% so với đầu năm. Tương tự, tỷ giá bán ra được Vietcombank niêm yết cũng cho thấy sự tăng vọt bất thường lên 25.130 đồng vào cùng ngày, ghi nhận mức mất giá 2,91% so với đầu năm (tăng mạnh so với mức mất giá 2,25% vào ngày 29/3).

Nhìn lại toàn cảnh quý 1/2024, Mirae Asset nhận định bối cảnh trong năm 2024 tiếp tục có sự khác biệt đáng kể so với hai năm trước, khi quý 1 năm 2024 bị ảnh hưởng bởi tác động kéo dài của việc tăng lãi suất của Fed trước đó và tâm lý chung về việc Fed duy trì lãi suất cao và lâu hơn.

Áp lực đối với tỷ giá dự kiến sẽ tiếp tục cho đến khi Fed chính thức bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ khác biệt so với hai năm trước do bối cảnh kinh tế hiện tại đã thấy sự cải thiện đáng kể, kết hợp với các biện pháp can thiệp sớm của NHNN thông qua việc sửa đổi Thông tư 02/2021/TT-NHNN, nhằm mục đích mở rộng phạm vi can thiệp bằng cách kiểm soát mức chênh lệch hoán đổi (swap gaps).

"Nhìn chung, việc giảm quy mô phát hành T-bill của NHNN, cùng với việc điều chỉnh lãi suất phát hành trong những phiên gần đây, phản ánh sự linh hoạt và cách tiếp cận có đo lường của phía NHNN trong việc can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Thay vì vội vàng hành động, chúng tôi tin rằng NHNN đang dần chuẩn bị các phương án tiếp theo nhằm giảm áp lực tỷ giá hối đoái, có khả năng sẽ bắt đầu với việc bán hợp đồng kỳ hạn đối với đồng USD", báo cáo Mirae Asset nêu rõ.

Thị trường tiềm ẩn rủi ro

Với dữ liệu kinh tế vĩ mô quý 1, Mirae Asset giữ quan điểm lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho năm 2024. Sự lạc quan này được củng cố bởi một số thay đổi chính sách tích cực, nhưng những tuần tăng điểm gần đây đã phần nào thu hẹp dư địa cho xu hướng tăng sắp tới khi VN-Index tiến gần đến mốc 1.300 điểm, tương ứng với mức P/E bình quân của 10 năm gần nhất.

Đồng thời, đội ngũ phân tích đã ghi nhận những thay đổi trong chính sách như thúc đẩy giải ngân đầu tư công, và quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cấp thị trường chứng khoán để đáp ứng tiêu chí nâng hạng của FTSE vào năm 2025. Những động thái này đã thúc đẩy giá trị của ngành Dịch vụ Tài chính vượt qua biên độ tứ phân vị theo mức P/E trong 10 năm gần nhất, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai, bởi đây sẽ là một trong những nhóm ngành hưởng lợi chính.

Hơn nữa, diễn biến tích cực của thị trường trong những tháng qua phần lớn đến từ ngành Ngân hàng. Tuy nhiên, Mirae Asset cũng lưu ý rằng, những đợt tăng giá trong 3 tháng gần nhất đã đặt phần lớn cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng trong rổ VN30 giao dịch quanh vùng giá trị trung bình P/B cộng với một độ lệch chuẩn so với tỷ lệ P/B trung bình từ 5 đến 10 năm. Điều này làm tăng rủi ro của các đợt điều chỉnh nhằm quay về vùng cân bằng tại những cổ phiếu này khi nhà đầu tư cố gắng hiện thực hóa lợi nhuận sau các đợt tăng giá đáng kể trước đó.

Do đó, đây có khả năng là một rủi ro tiềm ẩn, khi mà bất kỳ giai đoạn điều chỉnh nào trong nhóm ngân hàng có thể gây áp lực giảm điểm cho VN-Index trong tháng 4, do tỷ trọng vốn hóa đáng kể của ngành.