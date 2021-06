Mitsubishi Pajero Sport giảm kỷ lục 150 triệu đồng tại đại lý - Lựa chọn giá hời trước Toyota Fortuner và Ford Everest

Đại lý Mitsubishi Bình Thuận đang chào bán Pajero Sport 4x2 sản xuất 2020 với mức giá 960 triệu đồng, tức giảm 150 triệu đồng so với giá niêm yết. Theo Nhật Nguyên, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Pajero Sport số VIN 2020 đang khan hàng trên toàn quốc, đại lý chỉ còn duy nhất một chiếc màu đen.

Ngoài mức giảm kể trên, đại lý còn tặng kèm một số quà tặng, như dán phim cách nhiệt, bộ cứu hộ, vè che mưa, công bảo dưỡng và máy lọc không khí Panasonic. Giá lăn bánh tại TP.HCM rơi vào khoảng 1,099 tỷ đồng, trong khi đăng ký tại tỉnh là 1,08 tỷ đồng.

Chiếc Mitsubishi Pajero Sport sản xuất 2020 đang được chào bán giá 960 triệu đồng.

Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport sản xuất 2021 cũng được đại lý áp mức giảm 90 triệu đồng, giá thực tế còn 1,02 tỷ đồng đối với phiên bản 4x2 (một cầu). Phiên bản 4x4 (hai cầu) hiện đã "cháy hàng" do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khách hàng mua xe vẫn được tặng một số phụ kiện, nhưng không bao gồm quyền lợi chọn 1 trong 4 gói quà tặng mà Mitsubishi Việt Nam áp dụng trên toàn quốc.

Hiện tại, Mitsubishi Pajero Sport có 2 phiên bản tại Việt Nam, gồm 4x2 và 4x4 đi kèm giá bán niêm yết lần lượt 1,11 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng.

So sánh mức giá niêm yết, Mitsubishi Pajero Sport 4x2 ngang tầm với Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 (1,088 tỷ đồng), Ford Everest Sport 2.0AT 4x2 (1,112 tỷ đồng) và Ford Everest Titanium 2.0AT 4x2 (1,181 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá thực tế từ 960 triệu đồng giúp Pajero Sport 4x2 lợi thế hơn so với hai đối thủ còn lại, bởi Toyota Fortuner và Ford Everest chỉ được các đại lý áp mức giảm vài chục triệu đồng.

Mitsubishi Pajero Sport 4x2 trang bị động cơ dầu 2.4L MIVEC, cho công suất 181 mã lực tại 3.500 v/ph và mô-men xoắn 430 Nm tại 2.500 v/ph. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Vận tốc tối đa 180 km/h.

Xe trang bị đèn pha Bi-LED dạng thấu kính, tự động bật/tắt và điều chỉnh độ cao. Đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED. Mâm xe kích thước 18 inch. Bản Pajero Sport 4x2 thiếu trang bị đèn sương mù LED và hệ thống rửa đèn pha. Nội thất bên trong có màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử và lẫy chuyển số là những trang bị đáng chú ý.

Công nghệ an toàn cơ bản bao gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, chống tăng tốc ngoài ý muốn, camera lùi và hệ thống 6 túi khí. So với bản cao cấp, phiên bản này thiếu gói công nghệ an toàn chủ động E-Assist, hệ thống 7 túi khí, camera 360 độ, hỗ trợ xuống dốc và chế độ lựa chọn địa hình off-road.

Tính đến hết tháng 5/2021, mẫu SUV cỡ trung Nhật Bản đạt mức tiêu thụ 439 xe tại thị trường Việt Nam, thấp hơn Ford Everest (2.842 xe) và Toyota Fortuner (2.568 xe).

Xem thêm ảnh Mitsubishi Pajero Sport sản xuất 2020 tại đại lý:



Ảnh: Nhật Nguyên