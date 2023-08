Mitsubishi Xpander có cơ hội là xe bán chạy nhất Việt Nam cả năm 2023

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam có nhiều bất ngờ trong tháng 7/2023. VinFast VF 5 Plus lần đầu góp mặt. Mazda CX-5 vươn lên vị trí thứ 2. Toyota có Corolla Cross trở lại, nhưng vắng bóng Vios và Veloz Cross. Và cuối cùng, đáng chú ý nhất là Mitsubishi Xpander ở vị trí dẫn đầu với 2.568 xe đến tay khách hàng, bỏ rất xa vị trí thứ 2 là Mazda CX-5 với hơn 1.600 xe.

Mức doanh số trên 2.500 chiếc/tháng của Xpander được giới chuyên gia đánh giá cao trong thời điểm nền kinh tế khó khăn, khách hàng đang thắt chặt chi tiêu.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe đầu tiên vượt mốc doanh số 10.000 xe trong 7 tháng đầu năm 2023.

Sự ấn tượng đó càng đáng ghi nhận khi nhìn rộng trong năm 2023, đây là doanh số tháng cao nhất của Xpander và là tháng thứ 2 đứng nhất toàn thị trường. Tính tổng 7 tháng đầu năm 2023, mẫu MPV Nhật Bản cũng là mẫu xe đầu tiên vượt mốc doanh số 10.000 xe, cụ thể là 10.568 xe, tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ bên dưới.

Giới chuyên gia dự đoán, nếu giữ được đà tăng trưởng hiện tại, Xpander sẽ có cơ hội rất lớn giành ngôi vương doanh số cả năm 2023.

Còn nếu chỉ xét ở phân khúc MPV cỡ trung, với thành tích trên, Mitsubishi Xpander đang bỏ xa đối thủ đồng hạng với 42,4% thị phần trong 7 tháng đầu năm 2023. Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer và Kia Carens xếp ở các vị trí tiếp theo, với thị phần lần lượt 20,2%, 8,4% và 7,6%.

Toyota Veloz Cross biến mất trên bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7.

Có 2 lý do cho vị trí dẫn đầu của Mitsubishi Xpander trong tháng 7. Thứ nhất, hãng đang áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản AT và AT Premium, tương đương mức giảm tiền mặt 59,8 - 65,8 triệu đồng. Bản AT Premium được tặng thêm camera 360 trị giá 20 triệu đồng.

Riêng bản MT được hỗ trợ 50% trước bạ và được tặng camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Nhưng bản MT được hãng xe Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam, đủ điều kiện hưởng thêm ưu đãi 50% trước bạ từ phía Chính phủ. Chương trình áp dụng cho xe sản xuất 2023.

Thứ hai là sức mạnh nội tại của sản phẩm. Mitsubishi Xpander được biết đến như một lựa chọn toàn vẹn với thiết kế trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng, tiện nghi và nhiều trang bị đi cùng mức giá phải chăng 550-658 triệu đồng. Xe trang bị hệ thống chiếu sáng LED, thiết kế khoang cabin sang trọng hơn, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa điều khiển điện tử hay phanh tay điện tử.

Động cơ là loại máy xăng 1.5L, công suất 104 PS và tiết kiệm nhiên liệu chỉ 7,1 lít/100km trong điều kiện hỗn hợp. Dù vậy, Xpander lại sở hữu cảm giác tốt, khung gầm vững chắc và hệ thống treo hoạt động hiệu quả vượt trội so với các đối thủ đồng hạng.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, những mẫu xe bán chạy, được nhiều người ưa chuộng thường dễ bứt phá về doanh số nếu nhà sản xuất, đại lý áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá lớn, bởi công thức này tạo ra một lựa chọn “an toàn” về mọi mặt với người tiêu dùng. Mitsubishi Xpander là ví dụ điển hình.

Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2018, Mitsubishi Xpander thường xuyên nằm ở nửa trên bảng xếp hạng ô tô bán chạy nhất thị trường. Tính đến tháng 5/2023, tức là chưa đầy 5 năm, đã có hơn 80.000 xe Xpander bán ra thị trường, một thành tích “vô tiền khoáng hậu” với bản thân thương hiệu Mitsubishi. Đây là lựa chọn ưu tiên của các gia đình mua ô tô lần đầu và cả giới kinh doanh dịch vụ vốn ưu tiên về tính kinh tế.

Mitsubishi sẽ đưa Xforce về Việt Nam cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Cuối năm nay hoặc đầu năm sau, Mitsubishi sẽ đưa Xforce về Việt Nam, cạnh tranh ở phân khúc SUV/Crossover cỡ B. Tại sự kiện ra mắt, đại diện hãng xe Nhật Bản công khai kỳ vọng doanh số bán hàng của Xforce tại Việt Nam sẽ vươn tới ngang doanh số của Xpander.