MK Group ký thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Smart Cyber Security, tiếp tục Chiến lược liên minh các doanh nghiệp công nghệ Việt

Chiều ngày 31/01/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) và Công ty cổ phần An ninh mạng thông minh Smart Cyber Security (SCS) đã ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược.

Theo đó, MK Group sẽ đầu tư vào SCS với vai trò cổ đông chiến lược và ông Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch HĐQT của MK Group trở thành thành viên HĐQT của Smart Cyber Security.

Công ty Smart Cyber Security với đội ngũ founder là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực an toàn thông tin, Cloud, Big Data, IoT và AI. Với mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực an ninh mạng và tạo ra những sản phẩm an ninh mạng đơn giản, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và dành cho mọi người, Smart Cyber Security đã phát triển bộ giải pháp an ninh mạng với thương hiệu SafeGate.  

Bộ giải pháp SafeGate hướng đến giải quyết các bài toán an toàn, an ninh mạng cho gia đình, nhà trường và các doanh nghiệp, tổ chức vừa và nhỏ theo nguyên tắc đơn giản trong sử dụng, hợp lý trong chi phí nhờ mô hình Cloud-Native Security Platform (CNSP) hoàn toàn mới và đang là xu hướng trên thế giới hiện nay.

Với thế mạnh làm chủ công nghệ lõi về thẻ thông minh và xác thực bảo mật trong các mảng Chính phủ, ngân hàng, giao thông công cộng, viễn thông và bán lẻ, MK Group nhận thấy lợi ích từ các giải pháp của SafeGate trong bối cảnh Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

2 bên sẽ đồng hành nghiên cứu và phát triển các giải pháp hiện tại cũng như hoàn thiện Hệ sinh thái xác thực bảo mật và an toàn cho mọi hoạt động trực tuyến.

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT, CEO Công ty SCS cho biết: “Công ty An ninh mạng thông minh SCS với định hướng cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng cho hàng triệu người dân và tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam với chi phí hợp lý, dễ sử dụng. Tôi tin rằng việc ký kết đầu tư và hợp tác chiến lược giữa SCS và MK Group sẽ giúp hai bên sử dụng được các thế mạnh của mỗi bên để cùng nhau phát triển hiện thực hóa tầm nhìn này, đem lại giá trị cho cộng đồng và xã hội”.

Ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch MK Group chia sẻ: “Hai công ty cùng nhau hợp tác và chia sẻ các kinh nghiệm, thế mạnh vốn có của mình một cách hiệu quả, đồng hành đón đầu xu hướng chuyển đổi số trong an ninh mạng, giúp các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong công cuộc chuyển đổi số. Chúng tôi nhận thấy rằng những giải pháp Internet an toàn của SCS - SafeGate nếu như kết hợp cùng những giải pháp công nghệ lõi của MK liên quan tới mã hóa dữ liệu, xác thực định danh người dùng, ứng dụng công nghệ AI… sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm người dùng cũng như mang đến các giải pháp an ninh mạng được tiếp cận rộng rãi hơn với người dân.”

Sự kiện ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác là hoạt động tiếp nối Chiến lược liên minh các doanh nghiệp công nghệ Việt của MK Group để cùng nhau hướng đến sự phát triển bền vững, gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu cũng như giảm thiểu việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng.