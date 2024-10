Mở bán King Seiko tại Seiko Salon Trần Quang Khải

King Seiko - Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Nhật Bản có mặt tại Việt Nam



Câu chuyện của Seiko bắt đầu từ năm 1881 tại Tokyo - Nhật Bản, thời điểm mà doanh nhân trẻ tuổi Kintaro Hattori mở một cửa hàng chuyên bán, sửa chữa đồng hồ treo tường nhập khẩu. Chỉ 11 năm sau, ông quyết định mở xưởng sản xuất Seikosha là tiền đề cho những thành công vang dội như:

Năm 1895 tạo nên chiếc đồng hồ bỏ túi đầu tiên Timekeeper

Năm 1913, giới thiệu mẫu đeo tay đầu tiên Laurel. Phiên bản đã được tái phát hành nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập.

Thành công phải kể đến 2 dòng đồng hồ xa xỉ Nhật Bản là King Seiko và Grand Seiko. Hai thương hiệu phụ được phát triển dựa trên việc tăng sự cạnh tranh nội bộ giữa hai nhà máy sản xuất Suwa Seikosha (King Seiko) và Dani Seikosha (Grand Seiko) năm 1960.

King Seiko trở thành biểu tượng của chế tác đồng hồ cao cấp Nhật Bản

Cả hai đều hoạt động trong thời gian từ năm 1961 - 1975 với những sản phẩm vô cùng chất lượng và đã dừng sản xuất trong tiếc nuối. Chỉ có Grand Seiko được hãng chọn để "hồi sinh" vào năm 1988. Mãi đến năm 2022, King Seiko mới chính thức trở lại đường đua chế tác thời gian.



King Seiko mới nhận được nhiều sự quan tâm khi kiểu dáng thiết kế thừa hưởng nhiều từ sản phẩm trong quá khứ (KSK 1965, 45KCM). Đặc trưng bởi mặt số đa màu sắc lấy cảm hứng từ văn hóa đương đại Nhật Bản, dây đeo thép mắt xích nhỏ hoàn thiện góc cạnh cho hiệu ứng thị giác bắt mắt.

Ẩn chứa bên trong là sức mạnh của cỗ máy thời gian 6R Series với thời gian trữ cót khoảng 72 giờ. Con số ấn tượng đối với người chơi đồng hồ cơ, thời gian 3 ngày không đeo vẫn không lo hết cót.

King Seiko vốn nổi tiếng với tay nghề thủ công tinh xảo kết hợp thiết kế độc đáo. Thể hiện trình độ chế tác đồng hồ cao cấp, triết lý theo đuổi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và độ chính xác ấn tượng.

Showroom Đồng Hồ Hải Triều Trần Quang Khải, Q1 bán King Seiko

Hải Triều hiện có 27 chi nhánh trên toàn quốc, tính tới thời điểm tháng 10/2024. Trong đó chỉ có cửa hàng tại 156A Trần Quang Khải, P.Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bày bán đồng hồ King Seiko.

Ông Đặng Thanh Hải - Giám đốc điều hành (CEO) chuỗi bán lẻ đồng hồ Hải Triều và Hải Triều Premium chia sẻ: "King Seiko định vị là thương hiệu đồng hồ xa xỉ Nhật Bản, có thể cạnh tranh trực tiếp với hãng Thụy Sỹ nổi tiếng. Chính vì thế cửa hàng bày bán cũng phải đạt tiêu chuẩn cao, cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng".

Không gian nơi đặt tủ trưng bày thương hiệu King Seiko tại Hải Triều

Showroom Đồng Hồ Hải Triều tại cung đường Trần Quang Khải được biết đến là cửa hàng Premium chuyên cung cấp các thương hiệu Thụy Sỹ như Titoni, Doxa, Longines, Tissot,... Chính vì thế đây sẽ là nơi phù hợp cho việc đặt những kệ tủ trưng bày thương hiệu King Seiko.



Đây cũng là Seiko Watch Salon thứ 2 tại Việt Nam, nơi người dùng có thể tìm kiếm những phiên bản King Seiko mới cùng nhiều mẫu mã Seiko Limited Edition chất lượng. Đến với Seiko Salon, khách hàng sẽ nhận được gì:

Nơi bày bán những dòng đồng hồ cao cấp như Grand Seiko, King Seiko,...

Trải nghiệm mua sắm đẳng cấp: cửa hàng được đầu tư chỉn chu từ ánh sáng, âm thanh, tủ kệ và được hỗ trợ tư vấn từ những người có kiến thức chuyên sâu về thương hiệu.

Seiko Watch Salon là nơi thỏa mãn niềm đam mê với những bộ máy cơ tinh xảo

Chứng nhận chính hãng: đảm bảo sự an tâm mua sắm cho khách hàng khi tất cả sản phẩm đều do Seiko cung cấp và có giấy chứng nhận của hãng.



Dễ dàng tìm kiếm phiên bản giới hạn: Seiko Salon là nơi cho những tín đồ, nhà sưu tầm tìm kiếm những chiếc đồng hồ độc đáo được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới.

Dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp: bên cạnh việc cung cấp đồng hồ cao cấp, thì dịch vụ sửa chữa, chăm sóc chuyên sâu được nhiều người dùng quan tâm chỉ có tại Seiko Salon.

Chính thức mở bán vào ngày 13/10 với 5 mẫu hot

Ngày 13/10/2024, Đồng Hồ Hải Triều chính thức mở bán King Seiko với 5 mẫu trong đợt đầu tiên bao gồm: SPB457J1 (Ivy League), SPB279J1 (Tokyo hiện đại), SPB287J1 (Red Garyu-Bai), SPB389J1 (Indigo Denim) và SJE109J1 (Metropolis Silver).

Cửa hàng hoạt động từ 08:00 – 22:00 tất cả các ngày trong tuần. Theo đó, khung giờ tiếp đón quý đối tác, nhà báo, khách hàng, KOL,... từ 10h00 – 12h00 ngày 13/10/2024.



Ông Võ Văn Nhật, đại diện truyền thông của Đồng Hồ Hải Triều cho biết: "Hành trình mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao đang bước sang một giai đoạn mới. Khi mà King Seiko chính thức được phân phối chính hãng bởi Hải Triều, tôi cảm thấy hãnh diện và vui mừng cho cộng động người dùng đam mê đồng hồ".

Chứng nhận Official Authorized Salon Watch Store of Seiko's Watch

Trước khi Seiko Salon có tại Việt Nam, khách hàng thường phải mua xách tay hoặc tại nước ngoài khi đi du lịch. Đó là một trở ngại lớn trong việc tiếp cận những sản phẩm xa xỉ đầy giá trị nghệ thuật của đất nước mặt trời mọc.



Bên cạnh việc mua sắm khó khăn, nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa gặp nhiều bất lợi. Bởi đồng hồ cao cấp như King Seiko thường không dễ tiếp cận nên việc sửa chữa đòi hỏi thợ phải có nhiều kinh nghiệm.

Giờ đây tất cả mọi thứ bao gồm mua sắm chính hãng, hỗ trợ dịch vụ bảo hành đều có tại Đồng Hồ Hải Triều. Quy trình tiếp nhận sửa chữa bài bản hứa hẹn mang đến nhiều quyền lợi, sự an tâm hơn cho người dùng.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý King Seiko chính hãng ủy quyền tại Việt Nam

