Mở dịch vụ “rút tiền - đáo hạn thẻ tín dụng” rồi chạy quảng cáo trên facebook, loạt đối tượng bị xử phạt nặng

Cùng với sự phát triển của cách mạng 4.0, giao dịch thẻ tín dụng đang trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện lợi thì đã xuất hiện nhiều biến tướng "giao dịch mua hàng khống" qua thẻ tín dụng. Đây là hành vi gian lận thương mại điện tử, vi phạm các quy định cấm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang gia tăng, gây không ít khó khăn cho các ngân hàng khi phát hành thẻ tín dụng.

Điều nguy hiểm hơn, có hiện tượng một số đơn vị chấp nhận thẻ đăng ký POS dưới dạng nhà hàng/quán cà phê, sau đó tự quẹt thẻ tín dụng qua POS mà không phát sinh hàng hóa dịch vụ, không phát sinh chứng từ có thuế, để nhận ưu đãi. Hành vi này vi phạm các chính sách về hóa đơn thuế hiện hành của Nhà nước.

Các hội/nhóm "rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng" trên mạng xã hội facebook (Ảnh: Công an Đà Nẵng)



Theo Công an Đà Nẵng, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố (Phòng An ninh mạng) phát hiện nhiều trang facebook có đăng tải các bài viết liên quan việc "rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng". Các đối tượng lập ra các trang, hội/nhóm trên mạng xã hội facebook rồi chạy quảng cáo đăng bài về việc có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS với chi phí thấp.

Tính đến tháng 1/2024, Phòng An ninh mạng đã tổ chức trinh sát và làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 điểm "rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng" trên địa bàn thành phố. Qua đó, tiếp tục tham mưu cho Giám đốc CATP có văn bản báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đương sự đã có hành vi "dùng máy POS để thực hiện các hành vi giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ)" với tổng số tiền 660 triệu đồng.

Trong đó, mỗi đối tượng bị hình thức xử phạt chính số tiền 125 triệu đồng, bị xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện VPHC) và buộc khắc phục hậu quả (nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được).

UBND thành phố Đà Nẵng đã có khuyến cáo và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu các quy định và hành vi vi phạm có liên quan đến loại hoạt động điểm "rút tiền hoặc đáo hạn thẻ tín dụng". Trên cơ sở đó có văn bản nhắc nhở và chấn chỉnh đối với việc cung cấp, cho thuê sử dụng máy POS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Qua sự việc nêu trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân Không sử dụng máy POS đang sử hữu với mục đích quẹt trả tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng; Tuyệt đối không đưa các thẻ tín dụng cá nhân cá nhân của mình cho các đối tượng sở hữu máy POS quẹt để nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ.