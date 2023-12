Mô hình mua sắm tích hợp Parking – Shopping – Charging lên ngôi

Shop2Go All Day & Night Hub - Mô hình kinh doanh thương mại đầy đột phá

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng, thị trường chứng kiến nhiều làn sóng dịch chuyển diễn ra đồng thời như xu hướng chuyển đổi xanh, xu hướng dịch chuyển địa điểm kinh doanh hay chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tiện lợi.

Đầu tiên, phải kể tới sự thích ứng của mô hình kinh doanh theo hướng tiện lợi trước sự lớn mạnh quá nhanh của xu hướng tiêu dùng trực tuyến. Các mô hình complex tích hợp đa dạng dịch vụ từ ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm... đang rất được ưa chuộng vì đáp ứng được yêu cầu nhanh – tiện – lợi.

Tiếp theo, sự thay đổi nhu cầu về địa điểm kinh doanh cũng là một trong những xu hướng đáng chú ý. Cụ thể, ngành bán lẻ đang chứng kiến làn sóng "nghịch" khi một số trung tâm mới nổi trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi đầu tư kinh doanh. Bởi các khu vực "trung tâm mới" đáp ứng được yêu cầu nguồn khách dồi dào, giao thông kết nối thuận tiện, liền kề nhiều không gian bổ trợ.

Bên cạnh đó, một xu hướng tuy mới song đang khá nổi bật hiện nay là chuyển đổi xanh. Không chỉ là xu hướng của một vài nước phát triển, xu hướng xanh đã phủ sóng khắp toàn cầu, kéo theo nhu cầu về hạ tầng trạm sạc bến đỗ, dịch vụ tiện ích đi kèm ngày một gia tăng.

Tựu trung lại, sự thay đổi của các xu hướng này xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Song đây cũng là nền tảng cho sự ra đời của một mô hình mua sắm kiểu mới đòi hỏi sự đa dạng, tiện lợi, đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu đồng thời giải quyết được những nan đề nêu ra ở trên.

Đón đầu xu hướng dịch chuyển của thị trường, mới đây, Vingroup đã nhanh chóng cho ra mắt tổ hợp thương mại dịch vụ Shop2Go All day & Night Hub, tích hợp chức năng mua sắm với bãi đỗ xe nổi và trạm sạc xe điện, hứa hẹn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của người tiêu dùng, mở ra thành công một mô hình kinh doanh mới.

Mở ra trải nghiệm 3in1: Parking – Shopping – Charging

Nằm trong lòng thành phố quốc tế Vinhomes Smart City, Shop2Go All Day & Night Hub đáp ứng bộ ba nhu cầu của cuộc sống hiện đại là Parking – Shopping – Charging, mang đến định nghĩa mới cho trải nghiệm mua sắm hưởng thụ của khách hàng và mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Tổ hợp thương mại dịch vụ Shop2Go – All day & Night Hub tại Parking Zone 3, Vinhomes Smart City

Là một tòa nhà trung tâm mua sắm, Shop2Go All Day & Night Hub sử dụng tầng 1 làm sàn kinh doanh thương mại dịch vụ và dành toàn bộ 9 tầng bên trên làm bãi đỗ xe nổi, cung ứng số lượng vị trí đỗ xe vượt trội. Sự bố trí mới lạ này không chỉ cung cấp dịch vụ đỗ xe thoải mái cho mọi khách hàng đến với Shop2Go All Day & Night Hub mà còn phục vụ 60.000 cư dân hiện hữu của Vinhomes Smart City và khách hàng đến đại đô thị làm việc, vui chơi, thư giãn… Đây cũng là "chiếc phễu" để thu hút lượng khách hàng khổng lồ và ổn định đến mua sắm và trải nghiệm tại Shop2Go All Day & Night Hub.

Parking Zone 3 tại Vinhomes Smart City

Tại Shop2Go All Day & Night Hub, trong thời gian chờ sạc xe điện, khách hàng có thể tận hưởng các dịch vụ giải trí, thư giãn như ăn uống, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, xem phim, mua sắm… Điều này cũng mở ra nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng cho các nhà đầu tư nhạy bén. Mặc khác, giai đoạn này cũng được xem là thời điểm "vàng" đối với các nhà đầu tư có nhu cầu kinh doanh tại Shop2Go All day & Night Hub. Hiện chủ đầu tư đang áp dụng chương trình cam kết tiền thuê 12% trong 2 năm, miễn phí dịch vụ 02 năm, tặng 03 suất để xe ô tô - ưu tiên 05 chỗ đỗ xe máy.

Với vị trí kết nối thuận tiện tại trung tâm của thành phố quốc tế Vinhomes Smart City, quy hoạch ngành hàng đa dạng định hướng sáng tạo, cùng tiện ích đỗ xe, trạm sạc 24/7, Shop2Go All day & Night Hub không chỉ là điểm đến sôi động ban ngày mà còn là điểm hẹn về đêm với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm sầm uất. Cư dân đại đô thị cùng các khu vực lân cận chính là nguồn khách hàng ổn định, đảm bảo cho tiềm năng kinh doanh vượt trội cho các nhà đầu tư.