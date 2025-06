Mở ra không gian phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham dự Lễ công bố có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thu Vân đã công bố Quyết định của Thủ tướng thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định này cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, bố trí tại các vị trí không liền kề, bao gồm các khu chức năng: Sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thu Vân công bố Quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được quy hoạch và phát triển trên nền tảng hạ tầng hiện đại, đồng bộ các lĩnh vực sản xuất, thương mại, logistics, công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mang tầm khu vực, đóng vai trò là cực tăng trưởng chiến lược của miền Trung và cả nước trong bối cảnh phát triển mới.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là trung tâm sản xuất, đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế gắn kết với cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế Đà Nẵng và hành lang kinh tế Đông - Tây; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam theo hướng bền vững và hội nhập sâu rộng.

Đồng thời, phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, hình thành hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh, có tính cạnh tranh cao, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh, việc hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng được xem là bước đi đột phá, là mô hình thể chế mới với kỳ vọng tạo ra một không gian phát triển mang tầm quốc tế, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng cho lãnh đạo thành phố - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có các khu chức năng: Sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tạo động lực lan tỏa đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành một mắt xích quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Để sớm đưa Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động bảo đảm hiệu quả, thành phố đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch với hàng loạt nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới; tiếp tục đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách mới thông thoáng và vượt trội hơn.

"Ngày hôm nay, UBND thành phố trang trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, qua đó cung cấp cho các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước những thông tin cơ bản về Khu thương mại tự do Đà Nẵng; kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tôi hy vọng các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sẽ quan tâm tìm hiểu và có kế hoạch đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng; tích cực đóng góp vào việc xây dựng và hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng - một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, trung tâm sản xuất - dịch vụ - đổi mới sáng tạo, đóng vai trò là cực tăng trưởng chiến lược của miền Trung và cả nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển dịch kinh tế toàn cầu", Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng nay (22/6) - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Nhấn mạnh đây là khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ luôn dành cho Đà Nẵng sự quan tâm đặc biệt qua việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, đặc thù, tạo các cơ chế chính sách thuận lợi, thông thoáng, vượt trội cho Đà Nẵng phát triển, vươn lên.

"Thời gian qua, tôi rất mừng và đánh giá cao Đà Nẵng đã rất nỗ lực để hiện thực hóa các chủ trương của Trung ương. Các đồng chí có tầm nhìn xa, có quyết tâm rất lớn để biến các chủ trương, chính sách của Trung ương thành hiện thực; đã và đang xây dựng được các công trình nguy nga, dự án đồ sộ, làm cho diện mạo của Đà Nẵng không ngừng thay đổi", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Khu thương mại tự do được Chính phủ quyết định và công bố hôm nay cũng là sáng kiến, đề xuất của thành phố Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ kết nối kinh tế toàn cầu, góp phần tạo "cú hích" cho Đà Nẵng, khu vực và cả nước phát triển.

Bên cạnh Khu thương mại tự do, Trung ương còn cho phép Đà Nẵng triển khai nhiều sáng kiến kinh tế mới như: Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển cảng nước sâu, xây dựng khu đảo ngọc... tất cả các dự án này sẽ làm cho Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất và với quyết tâm cao, cách làm năng động, sáng tạo,… Đà Nẵng sẽ có sức hấp dẫn lớn trong thu hút và lôi cuốn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển và làm ăn, kinh doanh hiệu quả, lâu dài.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trong đó thành phố Đà Nẵng sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, hình thành đơn vị hành chính mới lấy tên là thành phố Đà Nẵng và vào ngày 30/6 tới sẽ đồng loạt công bố thành lập các tỉnh, thành phố mới, đánh dấu một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đây là bước đi quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền, xóa bỏ khâu trung gian, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sau sáp nhập, quy mô kinh tế, dư địa, không gian phát triển của Đà Nẵng sẽ rộng lớn hơn, tạo thuận lợi cho Khu thương mại tự do của thành phố có các điều kiện trong kết nối, trước hết là kết nối với các khu kinh tế như Chu Lai, Dung Quất, các khu kinh tế ven biển…

Trong quá trình sắp xếp và chuẩn bị vận hành bộ máy chính quyền mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đà Nẵng phải bảo đảm duy trì hoạt động bộ máy liên tục, liền mạch; các dịch vụ công và các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp không để bị đứt gẫy, gián đoạn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Biên bản ghi nhớ giữa thành phố với các nhà đầu tư chiến lược - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đặc biệt, sau sự kiện công bố thành lập Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thành phố Đà Nẵng phải bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ tiếp theo, đưa Khu thương mại tự do này thực sự trở thành cửa ngõ, gắn kết nền kinh tế nước ta trở thành một bộ phận quan trọng của kinh tế thế giới và phải "Chắc chắn sẽ là một khu thương mại tự do được triển khai thực hiện thắng lợi, thành công, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục triển khai, mở rộng các khu thương mại tự do khác trong tương lai".

Đồng thời nhấn mạnh thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhập sẽ rộng hơn nhiều, lớn hơn nhiều thì tầm nhìn cũng phải rộng hơn, mối quan tâm cũng phải rộng hơn và đều khắp hơn. Phải nghĩ tới kết nối mạnh hơn với các tiềm lực kinh tế khác của khu vực và cả nước.

Bên cạnh việc chăm lo cho các vùng ven biển, vùng lõi, vùng đô thị, thành phố Đà Nẵng cũng cần dành sự quan tâm đặc biệt hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống của người dân khu vực phía tây của Đà Nẵng.

Tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa thành phố Đà Nẵng và các nhà đầu tư chiến lược như: Tập đoàn Terne Holdings và One Destination về việc hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Tập đoàn BRG, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty CP Newtechco Group, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng… Đây là sự khởi đầu tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm và niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Những Biên bản ký kết này không chỉ là cam kết mà còn là những bước đi cụ thể đầu tiên, biến chủ trương thành hành động thực tiễn cụ thể và thiết thực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Lễ khởi công Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân có tổng diện tích 512,2 ha và hệ sinh thái đặc biệt, dự án có quy mô và đẳng cấp vượt trội bậc nhất Trung Bộ; đồng thời là bước tiến tiếp theo trong hành trình kiến tạo mô hình đô thị biển, nơi phát triển hài hòa giữa con người, thiên nhiên và công nghệ do Vingroup là chủ đầu tư.

Để khai thác tối đa lợi thế thiên nhiên vượt trội, Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được thiết kế theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng" tiêu chuẩn quốc tế, với mật độ lưu trú thấp. Cụ thể, dự án được quy hoạch đa chức năng, đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại đến giáo dục, y tế… tạo nên không gian sống hài hoà tích cực giữa con người, thiên nhiên và công nghệ.

Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027, góp phần kích hoạt tiềm năng kinh tế vùng, mở ra các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và đầu tư mạnh mẽ. Đây cũng là bước tiến tiếp theo của Vingroup trong chiến lược phát triển chuỗi đô thị biển kiểu mới, dựa trên ba trụ cột Xanh – Thông minh – Sinh thái, theo mô hình đô thị ESG tiên tiến trên thế giới./.