Mổ xẻ doanh thu VinFast: Trụ cột ô tô điện bứt phá chiếm tỷ trọng gần 90%, mảng bus điện và cho thuê cùng khởi sắc

Ngày 21/9, VinFast Auto Ltd, công ty thành viên của Vingroup đã công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập quý 2/2023.

Theo đó, doanh thu quý 2 đạt 7.952 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với quý 1 và tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty cho biết, tổng số ô tô điện bàn giao trong kỳ là 9.535 và số lượng xe máy điện bàn giao là 10.182, tăng tương ứng 436% và 4% so với quý 1.

Trong cơ cấu chi tiết doanh thu của VinFast quý 2/2023, ô tô điện đã trở thành nguồn thu chủ lực khi đem về 7.119 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 90% tổng doanh thu quý 2 và cao gấp 6 lần so với quý 1.

Doanh số xe điện tăng cao, kéo theo đó là doanh thu từ hoạt động cho thuê cũng tăng, đạt 243 tỷ đồng trong quý 2 (tăng 50% so với quý 1). VinFast cho biết, mảng kinh doanh này chủ yếu đến từ cho thuê ô tô và cho thuê pin xe máy điện.

Doanh thu từ bus điện hồi phục so với quý 1 nhưng thấp hơn so với năm ngoái, đạt 169 tỷ đồng.

Doanh thu từ xe máy điện và phụ kiện đều giảm so với quý 1 nhưng mức giảm không lớn, đạt lần lượt là 199 tỷ đồng và 181 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VinFast đạt doanh thu 9.924 tỷ đồng.

VinFast cho biết tính đến ngày 30/6/2023, công ty có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.