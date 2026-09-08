Mọi chủ sở hữu điện thoại Samsung chú ý: Hãng đang khóa hàng loạt tài khoản người dùng không rõ lý do

Người dùng smartphone Samsung Galaxy đang phải đối mặt với tình trạng tài khoản cá nhân bị khóa hàng loạt "vì lý do bảo mật". Không có hướng dẫn khôi phục, cũng không có nguyên nhân rõ ràng được đưa ra.

Samsung hiện chưa có phản hồi chính thức, trong khi mạng xã hội ngập tràn các bài đăng khiếu nại. Sự cố này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ mẫu smartphone nào thuộc dòng Galaxy, từ những thiết bị giá rẻ nhất cho đến các dòng flagship cao cấp.

"Bạn có dấu hiệu nghi vấn"

Theo ghi nhận từ trang tin 9to5Google , Samsung đã bắt đầu tiến hành khóa tài khoản của các chủ sở hữu smartphone. Thông báo gửi đến người dùng chỉ vỏn vẹn dòng chữ: tài khoản đã bị vô hiệu hóa "vì lý do bảo mật".

Những người gặp sự cố cho biết họ chỉ bị khóa tài khoản Samsung (Samsung Account). Bản thân chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường, nhưng toàn bộ quyền truy cập vào các dịch vụ trong hệ sinh thái của Samsung đều đã bị cắt đứt.

Rốt cuộc "lý do bảo mật" ở đây là gì, và Samsung căn cứ vào tiêu chí nào để đưa ra quyết định vô hiệu hóa tài khoản – phía công ty không đưa ra lời giải thích. Điều này đẩy những người đã "dính chấu" vào thế mù tịt thông tin, đồng thời khiến cộng đồng sử dụng điện thoại Galaxy nơm nớp lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thương hiệu Galaxy đã bao phủ hầu như toàn bộ các dòng smartphone hiện đại của Samsung – từ phân khúc siêu rẻ như Galaxy A series, dòng cao cấp Galaxy S, cho đến các thiết bị màn hình gập đắt đỏ như Galaxy Flip và Galaxy Fold.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu

Theo phản ánh của 9to5Google , làn sóng khiếu nại về việc bị khóa tài khoản Samsung đã bùng lên ngay từ những ngày đầu tháng 9 năm 2026. Trên diễn đàn Reddit cũng như diễn đàn chính thức của Samsung, các chủ đề thảo luận về sự cố này xuất hiện với tần suất dày đặc.

Dưới các bài đăng, rất nhiều người dùng khác cũng để lại bình luận xác nhận họ đang gặp phải tình trạng tương tự.

"Tôi thậm chí còn không thể đăng xuất tài khoản khỏi điện thoại. Gọi điện cho trung tâm hỗ trợ thì hoàn toàn vô dụng. Thật ngạc nhiên về sự yếu kém của bộ phận chăm sóc khách hàng . Đã có ai tìm ra cách giải quyết vấn đề này chưa?" – người dùng Reddit có biệt danh OctavesToHeaven bức xúc chia sẻ vào ngày 1/9.

Bị ảnh hưởng trên diện rộng?

Theo tính toán từ các chuyên gia của 9to5Google , số lượng người dùng báo cáo bị khóa tài khoản Samsung hiện đã lên tới hàng chục trường hợp. Họ nhấn mạnh rằng, việc bị khóa tài khoản đột ngột kết hợp với thái độ im lặng, chậm trễ xử lý từ phía Samsung có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng. Tác động này đặc biệt nặng nề đối với những ai phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái phần mềm của hãng, bao gồm các ứng dụng như SmartThings, Wallet, Find,...

Những nỗ lực tự cứu mình

Dù vậy, một vài người dùng đã may mắn khôi phục lại được tài khoản, tuy nhiên hiện vẫn chưa có một quy trình chuẩn nào cho việc này. Một thành viên trên diễn đàn Samsung với biệt danh Frag1le chia sẻ rằng anh đã cố gắng liên hệ với tổng đài hỗ trợ của Samsung nhưng bất thành. Tổng đài viên không bắt máy, còn hệ thống tự động chỉ gửi lại một tin nhắn SMS chứa đường link vô nghĩa với lời khuyên... đổi mật khẩu.

Sau đó, Frag1le chuyển sang nhắn tin qua kênh chat hỗ trợ của Samsung. Tại đây, nhân viên tư vấn thông báo họ không thể làm gì hơn ngoài việc chuyển đơn khiếu nại lên cấp cao hơn. Họ tiếp nhận thông tin, cung cấp mã phiếu hỗ trợ và yêu cầu anh kiên nhẫn chờ đợi trong 48 giờ.

"Khoảng 12 tiếng sau, tôi đã có thể đăng nhập lại vào tài khoản Samsung của mình. Việc đầu tiên tôi làm là xóa tài khoản cũ khỏi điện thoại và đăng nhập bằng một tài khoản mới – vốn được tôi tạo riêng để đăng bài viết lên diễn đàn hôm qua. Tôi phải làm vậy vì sau khi tài khoản cũ bị vô hiệu hóa, chiếc điện thoại thực chất đã bị dính chặt vào tài khoản đó và không thể xóa ra được. Tôi quyết định cẩn tắc vô ưu, chuyển sang dùng tài khoản mới để đề phòng trường hợp tương tự tái diễn" – Frag1le cho biết.

Samsung "dị ứng" với các ký tự đặc biệt?

Theo phân tích của 9to5Google , dù chưa có nguyên nhân rõ ràng cho đợt khóa tài khoản diện rộng này, nhưng định dạng ký danh (alias) của địa chỉ email dường như đang đóng một vai trò nào đó. Sự cố có thể xuất phát từ việc trong địa chỉ email có chứa các ký tự như dấu cộng + hoặc dấu chấm ..

Một đại diện bộ phận hỗ trợ kỹ thuật từng đề cập đến chi tiết này, và một số nạn nhân cũng xác nhận rằng họ thực sự có sử dụng các ký tự nói trên trong tài khoản Samsung của mình. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây có thể không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự cố trên.