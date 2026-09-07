Công an có cảnh báo quan trọng đến người nhận được cuộc gọi sau

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi đang bùng phát, nhắm trực tiếp vào những người có tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Chỉ bằng một vài cuộc gọi giả danh cán bộ và chiêu trò "hỗ trợ cập nhật thông tin", các đối tượng đã lừa nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo, từ đó âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại và bòn rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

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Cụ thể, theo thông tin cảnh báo từ Công an xã Khánh Hưng, các đối tượng lừa đảo thường chủ động liên hệ với người dân qua các cuộc gọi điện thoại trực tiếp hoặc qua nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Chúng tự xưng là cán bộ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhân viên thanh tra hoặc chuyên viên hỗ trợ để thông báo về việc sai lệch thông tin hưởng chế độ, yêu cầu đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VssID, hoặc hướng dẫn đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy sang thẻ điện tử.

Điều khiến nhiều người dân dễ dàng sập bẫy là kịch bản thao túng tâm lý rất bài bản. Để tạo vỏ bọc an toàn, những kẻ lừa đảo thường liên tục khẳng định chúng không yêu cầu người dân phải đóng bất kỳ khoản phí nào, không đòi cung cấp mã OTP hay yêu cầu truy cập vào các đường link lạ. Khi nạn nhân bắt đầu mất cảnh giác và sinh ra tâm lý muốn giải quyết nhanh thủ tục, chúng sẽ gửi một tập tin cài đặt ứng dụng (thường có đuôi mở rộng là ".APK") và hối thúc người dân tải về để hoàn tất việc cập nhật.

Ngay khi người dùng đồng ý cài đặt và vô tình cấp các quyền truy cập hệ thống cho ứng dụng lạ này, phần mềm độc hại sẽ lập tức hoạt động. Các đối tượng lừa đảo từ xa sẽ chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị di động, tự động thu thập mọi thông tin cá nhân, dữ liệu đăng nhập ngân hàng, và thậm chí là đọc trộm mã xác thực OTP. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ tài sản trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân có thể "không cánh mà bay".

Ảnh minh họa

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần ghi nhớ kỹ các nguyên tắc phòng ngừa cơ bản.

Trước tiên, tuyệt đối không đặt niềm tin vào người lạ chỉ vì họ đọc đúng họ tên, ngày sinh hay số Căn cước công dân của bạn. Việc lộ lọt thông tin cá nhân hiện nay khá phổ biến, và đây chính là công cụ để kẻ gian tạo dựng lòng tin.

Nguyên tắc thứ hai là không bao giờ truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc, đặc biệt là không tải và cài đặt các tập tin có đuôi ".APK" được gửi qua tin nhắn Zalo, SMS hay Facebook. Bên cạnh đó, bạn phải bảo mật tuyệt đối các thông tin quan trọng như mật khẩu, mã PIN, mã OTP hay thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng, không cung cấp cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin bảo hiểm hoặc gặp trục trặc khi sử dụng ứng dụng VssID, cách an toàn nhất là trực tiếp liên hệ hoặc đến trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ. Không nên vì tâm lý e ngại đi lại mà làm theo hướng dẫn của những số điện thoại mạo danh trên mạng.

Trong trường hợp bạn nghi ngờ mình đã lỡ tay cài đặt ứng dụng độc hại hoặc nhận thấy điện thoại có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển, hãy nhanh chóng dùng một thiết bị an toàn khác liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp. Sau đó, hãy trình báo sự việc với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, ngăn chặn hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Sự cảnh giác và nguyên tắc "không vội tin" chính là lớp lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ bạn trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Cà Mau