Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện một ổ nhóm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tuyển người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, nhóm này di chuyển qua nhiều quốc gia và đến tỉnh Bokeo (Lào), thuê khu vực vườn của người dân, dựng nhà xưởng để tổ chức hoạt động phạm tội.

Công an TP Hải Phòng tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Ngày 7/6/2026, lực lượng Công an triển khai phương án, bắt quả tang tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo 57 đối tượng, gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận, di lý 45 đối tượng người Việt Nam về địa phương để điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3/2026, các đối tượng người Trung Quốc tuyển người Việt Nam thông qua Facebook, TikTok, Telegram dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật... Toàn bộ chi phí di chuyển, xuất cảnh sang tỉnh Bokeo (Lào) được tài trợ.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Tại đây, ổ nhóm được tổ chức chặt chẽ thành các bộ phận, phòng, tổ; các đối tượng người Trung Quốc quản lý, điều hành, phụ trách kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng và cung cấp công cụ phục vụ hoạt động lừa đảo. Nhân viên người Việt Nam được cấp điện thoại, máy tính, tài khoản mạng xã hội và hình ảnh những người đàn ông thành đạt để tạo lập nhân thân giả, tiếp cận các nạn nhân.

Các đối tượng sử dụng website đánh bạc trực tuyến để tạo lòng tin, đưa ra những thông tin gian dối về “lỗi IP”, “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược”, dụ nạn nhân nạp tiền. Ban đầu, hệ thống được cài đặt để nạn nhân thắng và rút được một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, các đối tượng liên tục viện lý do “lỗi hệ thống”, “xác minh tài khoản”, “đóng thuế”... để yêu cầu nạp thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Công an TP Hải Phòng đã lập chuyên án, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào để lên phương án triệt phá. Từ ngày 1/4 đến 7/6/2026, qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan Công an xác định số tiền các bị hại đã chuyển cho nhóm đối tượng lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.