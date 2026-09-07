Công nghệ độc quyền mới nhất của Nvidia đã chạy được trên card AMD, nhưng có một đánh đổi lớn

DLSS 5 Neural Rendering vừa chính thức xuất hiện trên NBA 2K27, trước khi được Nvidia đưa vào nhiều trò chơi khác. Công nghệ này trước mắt dành cho dòng GeForce RTX 50, trong khi RTX 40 dự kiến được hỗ trợ ở giai đoạn sau.

Tuy nhiên, cộng đồng modding chỉ mất thời gian ngắn để đưa tính năng vốn dành riêng cho GPU Nvidia sang phần cứng của đối thủ. Nhà phát triển có tên danielblnc đã tạo ra DLSS-NR-on-AMD, công cụ cho phép DLSS 5 chạy trên card Radeon kiến trúc RDNA 4 và thậm chí một số mẫu RDNA 3.

Thành công này cho thấy GPU AMD về mặt kỹ thuật có thể xử lý mô hình Neural Rendering của Nvidia. Vấn đề là hiệu năng hiện còn cách rất xa mức đủ hấp dẫn để sử dụng khi chơi game.

RX 9070 XT chỉ đạt khoảng 33 FPS ở 1080p

Theo thông tin mới nhất trên trang dự án, Cyberpunk 2077 chạy với DLSS 5 trên Radeon RX 9070 XT đạt khoảng 33 FPS ở độ phân giải 1080p. Con số này đã tăng so với mức 28-30 FPS của những phiên bản đầu nhưng vẫn thấp đối với một GPU thuộc nhóm mạnh nhất của AMD.

Kết quả giữa các hệ thống cũng có sự chênh lệch đáng kể. Một thử nghiệm được Tom’s Hardware dẫn lại cho thấy tốc độ khung hình giảm từ hơn 80 FPS xuống chỉ còn khoảng 11-12 FPS sau khi bật DLSS 5. Một người dùng Reddit khác cho biết hệ thống của họ giảm từ khoảng 120 FPS xuống còn 30 FPS.

Các kết quả chưa thể so sánh trực tiếp do có thể sử dụng trò chơi, thiết lập đồ họa và phiên bản công cụ khác nhau. Dù vậy, chúng đều cho thấy DLSS 5 đang tạo ra sức ép rất lớn lên GPU Radeon.

Nhà phát triển đặt mục tiêu tối ưu hiệu năng của RX 9070 XT lên mức tương đương RTX 5070 Ti. Hai mẫu card có sức mạnh dựng hình truyền thống khá gần nhau, nhưng khoảng cách với DLSS 5 vẫn rất lớn vì công nghệ của Nvidia được thiết kế để chạy trên phần cứng Tensor chuyên dụng.

Hiệu năng giảm từ hơn 80 FPS xuống chỉ còn 11-12 FPS sau khi bật DLSS 5. Ảnh: Ancient Gameplays/YouTube.

Không đơn giản là “dịch” CUDA sang AMD

DLSS-NR-on-AMD chỉ hoạt động với trò chơi DirectX 12 đã hỗ trợ FSR. Công cụ tận dụng luồng xử lý hình ảnh của FSR để đưa dữ liệu khung hình qua mô hình Neural Rendering, sau đó thực hiện các phép tính bằng nhân xử lý dành cho AI trên GPU AMD.

Theo mô tả hiện tại, đây không phải lớp tương thích dùng để dịch trực tiếp mã CUDA. Nhà phát triển cho biết phần thực thi mạng thần kinh đã được viết lại cho kiến trúc AMD, gồm các kernel HIP, cách bố trí bộ nhớ và thành phần tích hợp vào trò chơi.

Cách làm này giúp GPU Radeon xử lý mô hình của DLSS 5 bằng backend riêng thay vì giả lập toàn bộ môi trường Nvidia. RX 9000 cũng hỗ trợ định dạng tính toán FP8, một yếu tố quan trọng đối với khối lượng công việc AI hiện đại.

Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ cùng một định dạng dữ liệu không đồng nghĩa hai kiến trúc sẽ cho hiệu năng giống nhau. DLSS 5 được Nvidia tối ưu cho Tensor Core, trong khi Radeon phải thực hiện khối lượng tính toán này bằng hệ thống tăng tốc AI có thiết kế khác. Công cụ không chính thức còn bổ sung thêm nhiều lớp xử lý, khiến hiệu năng tiếp tục suy giảm.

Card RX 7000 cũng có thể chạy nhưng còn nhiều hạn chế

Phiên bản hiện tại được phát triển chủ yếu cho Radeon RX 9000 và mới được kiểm tra đầy đủ trên RX 9070 XT. Nhà phát triển cho biết RX 7000 cũng có thể hoạt động và đang kêu gọi người dùng gửi kết quả thử nghiệm.

GPU RDNA 3 không có khả năng xử lý FP8 tương tự RDNA 4, vì vậy hiệu năng trên RX 7000 được dự đoán còn thấp hơn. Những card Radeon cũ hơn hiện chưa được hỗ trợ.

Công cụ cũng không hoạt động trong các trò chơi bắt buộc bật hệ thống chống gian lận. Việc chèn thư viện và can thiệp vào luồng xử lý đồ họa có thể bị phần mềm anti-cheat xem là hành vi không hợp lệ, ngay cả khi mục đích của người dùng chỉ là thay đổi hình ảnh.

Vulkan chưa được hỗ trợ nhưng đã nằm trong kế hoạch phát triển. Hiện công cụ yêu cầu Windows 11, trình điều khiển AMD Adrenalin 26.1.1 trở lên và một trò chơi DirectX 12 có sẵn FSR.

Thành công kỹ thuật nhưng chưa nên cài thử trên máy chính

Mã nguồn của phần thực thi hiện không được công bố đầy đủ; người dùng tải về một tệp cài đặt dạng EXE. Chính nhà phát triển cũng nói phần mềm không được Nvidia hay AMD chứng thực và người dùng phải tự chịu rủi ro.

Một số thành viên trên Reddit cho biết Windows Defender đã cách ly tệp cài đặt vì nhận diện nó là Trojan. Điều này chưa chứng minh công cụ chứa mã độc, bởi những chương trình mod can thiệp vào trò chơi thường dễ bị phần mềm bảo mật cảnh báo nhầm. Tuy nhiên, do công cụ chưa mở mã nguồn và phải chạy tệp thực thi tải từ Internet, người dùng vẫn nên thận trọng, đặc biệt không thử nghiệm trên máy chứa dữ liệu quan trọng.

Dự án cũng yêu cầu người dùng tự cung cấp thư viện DLSS 5 lấy từ một trò chơi hỗ trợ hợp pháp. Công cụ không chứa mã hoặc dữ liệu của Nvidia và được nhà phát triển mô tả là một bản tái triển khai độc lập.

Ở thời điểm hiện tại, DLSS-NR-on-AMD giống một thử nghiệm kỹ thuật hơn là tính năng thực sự dành cho game thủ. Chạy được Neural Rendering của Nvidia trên phần cứng AMD là thành tựu đáng chú ý, nhưng việc đổi hơn một nửa hiệu năng để sử dụng nó khiến trải nghiệm chưa có nhiều giá trị thực tế.

Dù vậy, tiềm năng dài hạn vẫn rất đáng chú ý. Phiên bản đầu chỉ đạt khoảng 28 FPS, trong khi bản mới đã tiến lên khoảng 33 FPS. Nếu tốc độ tối ưu tiếp tục được duy trì, khoảng cách có thể thu hẹp đáng kể, dù mục tiêu đạt hiệu năng ngang RTX 5070 Ti vẫn còn rất xa.