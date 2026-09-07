Nhật Bản có thể vươn lên top 3 thế giới về hạ tầng AI vào năm 2033

Một khảo sát do Nikkei thực hiện cho thấy các kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tại (AI) sẽ giúp năng lực xử lý dữ liệu AI của Nhật Bản tăng hơn 4 lần trong 8 năm tới, qua đó đưa nước này trở thành quốc gia có hạ tầng AI lớn thứ ba thế giới - chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tiến gần hơn đến mục tiêu tự chủ về công nghệ AI.

Nikkei đã xem xét các kế hoạch xây dựng mới của 26 đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu, dựa trên thông tin dự án công khai và kết quả khảo sát trực tiếp với các doanh nghiệp này. Trong đó, 22 đơn vị xác nhận có kế hoạch xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu AI tại Nhật Bản. Sự bổ sung này sẽ nâng tổng công suất trung tâm dữ liệu AI của Nhật Bản từ 1,1 gigawatt (GW) vào cuối năm 2025 lên 4,9 GW vào năm 2033.

Theo ước tính của tập đoàn dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, chi phí xây dựng trung bình tại Nhật Bản rơi vào khoảng 16 tỷ USD cho mỗi gigawatt. Theo đó, tổng ngân sách cho các dự án này là khoảng 60 tỷ USD. Nếu tính thêm chi phí mua sắm máy chủ và linh kiện bán dẫn cần thiết, tổng quy mô đầu tư dự kiến sẽ lên tới hàng trăm tỷ USD.

Mặc dù Mỹ và Trung Quốc vẫn bỏ xa các quốc gia khác về quy mô trung tâm dữ liệu AI, chuỗi dự án mới nói trên có thể đưa Nhật Bản vượt lên phần lớn các khu vực còn lại trên thế giới. Công ty nghiên cứu ABI Research dự báo công suất của Mỹ sẽ tăng từ 8,2 GW trong năm nay lên 26,4 GW vào năm 2031, trong khi công suất của Trung Quốc tăng từ 3,1 GW lên 10,3 GW. Tập đoàn SoftBank ước tính Nhật Bản sẽ cần khoảng 4,2 GW công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu xử lý AI trong nước.

Khảo sát của Nikkei chưa bao gồm các dự án mới dừng ở giai đoạn ý tưởng do các đơn vị phát triển, quỹ đầu tư hoặc các doanh nghiệp mới tham gia thị trường dẫn dắt, đồng nghĩa với việc quy mô thực tế có thể còn lớn hơn.

Tuy nhiên, bài toán bảo đảm nguồn điện cung cấp cho toàn bộ các cơ sở mới này có thể khiến tiến độ vận hành thực tế bị trì hoãn. Tổng lượng điện tiêu thụ của các dự án nằm trong khảo sát tương đương với công suất phát điện của 4 lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn.

Các nhà phát triển cũng cần tính toán kỹ lưỡng về địa điểm lắp đặt, trong bối cảnh một số trung tâm dữ liệu đã gặp phải sự phản đối từ cư dân địa phương do quan ngại về tiếng ồn và tác động tới nguồn cung cấp nước.

Bên cạnh đó, nguy cơ thặng dư nguồn cung cũng là một rủi ro đáng chú ý. Nếu làn sóng đầu tư toàn cầu vào trung tâm dữ liệu tăng quá nhanh so với nhu cầu sử dụng AI thực tế, nhiều dự án hoàn toàn có nguy cơ bị hủy bỏ.