Phương án sắp xếp, hợp nhất, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nội vụ, khoa học, công nghệ

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 26/8/2026 về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý. Trong đó nêu rõ phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nội vụ, khoa học, công nghệ của thành phố Đà Nẵng.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ

Giữ nguyên 01 đơn vị tự chủ chi thường xuyên: Trung tâm Chuyển đổi Công nghệ chiến lược Đà Nẵng.

Thành lập 01 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc do ngân sách nhà nước đảm bảo: (1) Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; (2) Trung tâm Nghiên cứu đàotạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng; (3) Trung tâm Công nghệ sinhhọc Đà Nẵng.

Giữ nguyên tổ chức và thực hiện lộ trình đến năm 2030 tự chủ chi thườngxuyên (tự chủ nhóm 2) đối với 02 đơn vị: (1) Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; (2) Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC)

.Sau tổ chức lại, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố có 04 đơn vị, giảm 02 đơn vị. Trong đó, có 03 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc ngành nội vụ

Theo đề án, Đà Nẵng sẽ giữ nguyên 03 đơn vị thuộc ngành Nội vụ gồm: (1) Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng; (2) Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và (3) Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí làm cơ sở để ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, phục vụ việc thực hiện cơ chế đặt hàng và triển khai các giải pháp khác nhằm tăng tỷ lệ tự chủ của các đơn vị, bảo đảm theo quy định hiện hành.