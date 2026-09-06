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Từ 28/9, VNeID có thay đổi lớn, người dùng cần lưu ý để tránh bị khóa tài khoản

| | Kinh tế số

Từ ngày 28/9/2026, tài khoản định danh điện tử VNeID có thể bị hệ thống tự động khóa trong trường hợp số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Người dùng nên kiểm tra lại thông tin thuê bao để tránh gặp gián đoạn khi sử dụng VNeID.

Một thay đổi đáng chú ý liên quan đến tài khoản định danh điện tử sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 28/9/2026, theo quy định mới về định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, tài khoản VNeID có thể bị tự động khóa nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và số thuê bao này không còn chính chủ. Đây là điểm người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý, nhất là những trường hợp đang sử dụng số điện thoại được đăng ký dưới tên người khác.

Quy định mới nhằm tăng tính chính xác, thống nhất giữa thông tin định danh điện tử và thông tin thuê bao di động, đồng thời hạn chế những rủi ro có thể phát sinh khi tài khoản VNeID được liên kết với một số điện thoại không còn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người đăng ký.

Với người đang sử dụng VNeID thường xuyên để thực hiện các thủ tục hành chính, xuất trình thông tin điện tử hoặc sử dụng các tiện ích được tích hợp trên ứng dụng, việc tài khoản bị khóa có thể gây bất tiện. Do đó, trước thời điểm 28/9, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng chính chủ của số điện thoại đang gắn với tài khoản định danh điện tử và thực hiện cập nhật thông tin nếu cần thiết.

Mốc 28/9 vì thế là thời điểm người dùng VNeID không nên bỏ qua. Việc bảo đảm số điện thoại đăng ký tài khoản đúng thông tin chính chủ sẽ giúp hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa theo quy định mới và tránh phát sinh rắc rối khi cần sử dụng VNeID trong các tình huống quan trọng.

Theo Linh Lê

Tiền Phong

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