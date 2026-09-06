“Tôi là fan cuồng Apple”: Sam Altman bất ngờ thổ lộ giữa lúc OpenAI bị Apple kiện

Sam Altman nhiều lần công khai tình yêu dành cho Apple và các sản phẩm của hãng. Vì vậy, CEO OpenAI thừa nhận ông rất buồn khi công ty mình ngưỡng mộ lại quyết định đưa OpenAI ra tòa. “Tôi là một fan cuồng Apple, nên chuyện này khiến tôi rất buồn,” ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo công nghệ Alex Heath.

Apple khởi kiện OpenAI vào tháng 7, cáo buộc công ty đứng sau ChatGPT thực hiện một loạt hành vi có tổ chức nhằm đánh cắp bí mật thương mại. OpenAI bác bỏ cáo buộc, khẳng định không quan tâm đến tài sản trí tuệ của bất kỳ doanh nghiệp nào, đồng thời cho rằng nội dung đơn kiện thiếu sự chặt chẽ vốn thường được xem là đặc trưng của Apple.

CEO OpenAI kể rằng khi mới nghe về vụ việc, chính ông cũng nghĩ chắc hẳn đã có người gây ra sai phạm nghiêm trọng. “Lúc đầu, tôi nghĩ: ‘Chuyện này nghe thật tồi tệ. Chắc chắn ai đó đã làm sai,’” ông nói. “Chúng tôi không muốn tài sản trí tuệ của bất kỳ công ty nào, cũng không muốn những người mang bí mật của công ty cũ đến OpenAI.”

Sam Altman cho biết ông vẫn là “fan cuồng” Apple dù quan hệ giữa hãng này và OpenAI đang trở nên căng thẳng. Ảnh minh họa.

Hai cựu nhân viên Apple bị nêu tên

Tên Altman hầu như không xuất hiện trong đơn kiện dài 40 trang của Apple. Ngoài các pháp nhân liên quan, hãng chỉ trực tiếp nêu tên hai nhân viên OpenAI là Chang Liu và Tang Tan, cả hai đều từng làm việc tại Apple. Theo đơn kiện, Liu và Tan đã lấy đi hoặc tiếp tục lưu giữ thông tin mật sau khi rời công ty. Trong một số trường hợp, họ còn bị cáo buộc liên hệ với những nhân viên vẫn làm việc tại Apple để hỏi về các sản phẩm chưa được công bố.

Vụ kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa Apple và OpenAI. Hai công ty từng được xem là đối tác quan trọng khi ông xuất hiện tại Cupertino vào tháng 6/2024 để công bố kế hoạch tích hợp ChatGPT vào các sản phẩm Apple. Tuy nhiên, sự hợp tác này dần trở nên căng thẳng khi OpenAI tiến sâu hơn vào thị trường thiết bị tiêu dùng, lĩnh vực vốn là thế mạnh lâu năm của Apple.

Chưa đầy một năm sau lần xuất hiện tại hội nghị dành cho nhà phát triển của Apple, ông Altman và cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive tiết lộ đã âm thầm hợp tác trong nhiều năm. OpenAI sau đó công bố thương vụ mua lại startup IO của Ive với giá gần 6,5 tỷ USD, qua đó cho thấy tham vọng tạo ra thiết bị tiêu dùng mang thương hiệu riêng.

Trong vụ kiện, Apple đề nghị tòa ban hành lệnh cấm sơ bộ có thể khiến kế hoạch phần cứng của OpenAI bị trì hoãn. Phía OpenAI cho rằng Apple đang tìm cách ngăn cản đối thủ vì lo ngại sản phẩm mới có thể làm giảm nhu cầu đối với các thiết bị của hãng.

Sam Altman (phải) trong cuộc trò chuyện với nhà báo công nghệ Alex Heath. Tại đây, CEO OpenAI chia sẻ về vụ kiện và mối quan hệ của ông với Apple. Ảnh chụp màn hình.

“Tình yêu” Apple kéo dài nhiều thập kỷ và món quà đặc biệt

Phản ứng của ông trước vụ kiện không gây nhiều bất ngờ bởi ông đã yêu thích Apple từ lâu và thường xuyên nhắc đến ảnh hưởng của hãng đối với sự nghiệp cũng như cách mình nhìn nhận công nghệ. Năm 2008, Sam Altman từng đứng trên sân khấu Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu của Apple để giới thiệu Loopt, mạng xã hội dựa trên vị trí do ông đồng sáng lập. Ông cho biết phần trình diễn khi ấy phải nhận được sự chấp thuận của Steve Jobs.

Sau này, ông gọi lần xuất hiện đó là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, đồng thời thừa nhận đây là lần hiếm hoi công việc khiến ông căng thẳng đến vậy. “Đó là Steve Jobs mà,” ông kể lại vào năm 2015, khi nói về nhân vật ông xem như một biểu tượng từ thuở nhỏ.

“Đó là Steve Jobs mà,” Sam Altman kể lại vào năm 2015, khi nói về nhân vật ông xem như một biểu tượng từ thuở nhỏ.

Chiếc máy tính đầu tiên của ông Altman cũng là một sản phẩm Apple, mẫu Macintosh LC II. Trong cuộc trò chuyện với Bill Gates năm 2024, ông tiết lộ mình vẫn giữ chiếc máy và nó vẫn hoạt động. Khi công bố hợp tác với Jony Ive, CEO OpenAI tiếp tục nhắc đến mong muốn tạo ra một sản phẩm có thể khơi gợi “niềm vui, sự kỳ diệu và tinh thần sáng tạo” giống như những gì ông từng cảm nhận khi lần đầu sử dụng máy tính Apple khoảng 30 năm trước.

Tình cảm đó còn thể hiện qua cách ông nhìn nhận iPhone. Trong một cuộc trò chuyện trên sân khấu cùng Ive và Laurene Powell Jobs vào năm ngoái, ông gọi mẫu điện thoại của Apple là “thành tựu đỉnh cao của ngành hàng tiêu dùng”.

Sam Altman không nắm cổ phần tại OpenAI. Phần lớn tài sản của ông đến từ các khoản đầu tư vào những công ty như Stripe và Reddit, nhưng một trong những khoản đầu tư công nghệ đầu tiên của ông có thể lại bắt nguồn từ món quà của bà mình.

Trong cuộc trò chuyện năm 2016 giữa Sam và Jack Altman, hai người kể rằng vào mỗi dịp sinh nhật, bà thường tặng họ cổ phần của những công ty mà bà nghĩ các cháu sẽ yêu thích. Jack nhận cổ phiếu của chuỗi nhà hàng Applebee’s, còn Sam được tặng cổ phiếu Apple.

CEO OpenAI lúc đó cho biết vẫn giữ số cổ phiếu trong tài khoản môi giới và đánh dấu bằng dòng ghi chú “Cổ phiếu Apple bà tặng sinh nhật”. Bất chấp vụ kiện đang khiến quan hệ giữa hai công ty trở nên căng thẳng, Altman dường như vẫn chưa có ý định từ bỏ món quà gắn với tình yêu Apple từ thuở nhỏ. “Tôi sẽ giữ chúng,” ông nói.