Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 11 nhóm vị trí phải định kỳ chuyển đổi

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 52/2026/TT-BKHCN quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương.

Đối tượng áp dụng là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương.

Theo quy định mới, các vị trí phải định kỳ chuyển đổi trải rộng từ quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến sở hữu trí tuệ, công nghệ cao, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ số.

Trong lĩnh vực phân bổ, thẩm định nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các vị trí phải chuyển đổi gồm người tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá nhiệm vụ; thẩm định kinh phí, phân bổ kinh phí và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ở nhóm đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ, danh mục bao gồm các vị trí thực hiện thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ của dự án đầu tư; chấp thuận, cấp phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao; cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá, giám định công nghệ.

Đối với quản lý tổ chức khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, việc chuyển đổi áp dụng với các vị trí thực hiện thủ tục cho phép thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài; thành lập đơn vị trực thuộc ở nước ngoài; cấp, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh và giấy công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Nhóm này cũng bao gồm các vị trí giải quyết thủ tục công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; công nhận cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo và cấp, thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, các vị trí thực hiện cấp, thu hồi giấy chứng nhận cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng thuộc diện phải chuyển đổi định kỳ.

Với năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, danh mục bao gồm các vị trí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các vị trí phải chuyển đổi liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ; cấp phó bản, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc và công nhận cơ sở đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng cũng nằm trong danh mục. Các vị trí liên quan đến chứng nhận chuẩn đo lường, điều chỉnh quyết định chứng nhận chuẩn đo lường, chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường, cũng như cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, thu hồi các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giám định, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận sẽ thuộc diện chuyển đổi.

Trong lĩnh vực bưu chính, vị trí thực hiện thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và thu hồi giấy phép bưu chính cũng được đưa vào danh mục.

Đối với công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giao dịch điện tử, quy định tập trung vào các vị trí thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố. Danh mục còn bao gồm vị trí thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A tại địa phương; thẩm định thiết kế chi tiết dự án nhóm A thực hiện theo hình thức báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

Trong lĩnh vực viễn thông, các vị trí thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; buộc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông; cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông; phân bổ, hoàn trả số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá thuộc diện chuyển đổi.

Nhóm cuối cùng là tần số vô tuyến điện, gồm các vị trí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đồng thời xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện.

Về thời gian, Thông tư 52 quy định công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các vị trí nêu trên phải được định kỳ chuyển đổi sau thời gian từ đủ 2 năm đến 5 năm. Khoảng thời gian không làm việc thực tế theo quy định không được tính vào thời hạn này.

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn chuyển đổi là thời điểm văn bản điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền có hiệu lực.

Thông tư 52/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.