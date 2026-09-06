Hai báo Mỹ kiện OpenAI, Microsoft vì khai thác nội dung trái phép

Tranh chấp giữa các hãng truyền thông và công ty AI ở Mỹ ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa: Reuters

The Seattle Times và Newsday ngày 5-9 đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft tại Tòa án liên bang tại New York, cáo buộc hai công ty này sử dụng nội dung báo chí của họ mà không xin phép để phát triển các hệ thống AI.

Hai tờ báo cho biết OpenAI và Microsoft đã thu thập dữ liệu từ website của họ, trong đó có cả những bài viết chỉ dành cho người đăng ký trả phí, rồi đưa vào dữ liệu dùng để huấn luyện và vận hành các sản phẩm như ChatGPT, Microsoft Copilot và các tính năng AI của Bing.

Theo đơn kiện, các công cụ AI của hai công ty có thể tạo ra những đoạn văn giống với bài báo gốc, diễn đạt lại nội dung rất sát bản gốc và cung cấp thông tin khiến người dùng giảm nhu cầu truy cập website hoặc mua gói thuê bao của các tờ báo.

Alan Fisco, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc The Seattle Times, cho rằng tờ báo này phải bỏ ra hàng triệu USD mỗi năm để sản xuất nội dung và muốn bảo vệ những sản phẩm của mình khỏi việc bị sử dụng khi chưa được cho phép hoặc trả tiền.

OpenAI cho biết các mô hình AI của công ty được huấn luyện từ dữ liệu công khai và dựa trên nguyên tắc “sử dụng hợp lý” theo luật bản quyền Mỹ, đồng thời không bình luận riêng về vụ kiện.

Microsoft nói họ bất ngờ trước động thái của hai tờ báo nhưng đánh giá cao vai trò của báo chí địa phương và sẵn sàng tìm giải pháp cho tranh chấp.

The Seattle Times và Newsday yêu cầu tòa buộc hai công ty xóa các bản sao nội dung báo chí của họ, đồng thời loại bỏ những dữ liệu huấn luyện và mô hình AI được xây dựng bằng các nội dung này.

Vụ kiện diễn ra trong lúc tranh chấp giữa các hãng truyền thông và công ty AI ngày càng gia tăng. Nhiều nhà xuất bản cáo buộc các công ty AI sử dụng tác phẩm có bản quyền làm dữ liệu huấn luyện mà không xin phép hoặc trả tiền, trong khi các hãng công nghệ lập luận rằng việc sử dụng nội dung công khai để phát triển AI có thể được pháp luật bảo vệ.

The Seattle Times và Newsday không phải là hai tờ báo duy nhất đệ đơn kiện các “ông lớn” trí tuệ nhân tạo. Trước đó, tháng 12-2023, The New York Times đã khởi kiện OpenAI và Microsoft, cáo buộc hai công ty này sử dụng hàng triệu bài báo của họ mà không được phép, để phát triển các hệ thống AI.

Tuy nhiên, hôm 2-9, Bộ Tư pháp Mỹ đã lên tiếng ủng hộ OpenAI trong vụ kiện do The New York Times khởi xướng, cho rằng việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện AI có thể “thuộc phạm vi sử dụng hợp lý”.

Chính phủ Mỹ lập luận việc phát triển AI mang lại lợi ích cho công chúng và có ý nghĩa đối với năng lực cạnh tranh cũng như an ninh quốc gia. Vụ kiện có thể sẽ cản trở “sự tiến bộ sáng tạo và khoa học, đồng thời gây khó khăn cho sự thịnh vượng và khả năng phát triển kinh tế của nước Mỹ,” văn bản của Bộ Tư pháp viết.

Hiện tại, các vụ kiện liên quan đến AI vẫn đang trong quá trình giải quyết tại Tòa án liên bang tại New York.