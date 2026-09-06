Windows 11 sắp hỏi tuổi người dùng, bỏ qua có thể bị hạn chế nhiều tính năng

Microsoft vừa công bố tài liệu về hệ thống tín hiệu độ tuổi mới trên Windows 11. Cơ chế này cho phép ứng dụng biết người đang sử dụng thuộc nhóm tuổi nào và đã hoàn thành xác minh hay chưa, từ đó điều chỉnh nội dung hoặc giới hạn một số tính năng.

Teams Free sẽ là một trong những ứng dụng đầu tiên sử dụng cơ chế này. Tại một số quốc gia và khu vực có yêu cầu pháp lý liên quan đến trẻ em, người dùng có thể nhận được thông báo yêu cầu xác minh độ tuổi qua tài khoản Microsoft.

Nếu bỏ qua, tài khoản vẫn có thể sử dụng Teams Free nhưng chỉ với trải nghiệm hạn chế. Những tính năng có nguy cơ bị tạm khóa gồm ghi lại cuộc họp và cuộc gọi, Copilot cùng các công cụ AI khác, cũng như tính năng cộng đồng.

Điều này không có nghĩa Copilot trên toàn bộ Windows 11 sẽ lập tức bị vô hiệu hóa. Những hạn chế Microsoft công bố hiện áp dụng cho Copilot và các tính năng nằm trong Teams Free. Các ứng dụng khác có thể sử dụng tín hiệu độ tuổi trong tương lai, nhưng Microsoft chưa công bố danh sách hoặc phạm vi cụ thể.

Không phải tất cả người dùng đều phải xác minh

Theo trang hỗ trợ Teams Free của Microsoft, yêu cầu chỉ xuất hiện tại những nơi luật địa phương buộc dịch vụ trực tuyến phải xác định độ tuổi trước khi cung cấp một số tính năng.

Người dùng bị ảnh hưởng sẽ nhìn thấy thông báo hướng dẫn ngay trong Teams. Sau khi hoàn tất xác minh, dịch vụ có thể cần tới 24 giờ để cập nhật trạng thái tài khoản và khôi phục quyền truy cập phù hợp.

Các phương thức xác minh phụ thuộc vào từng quốc gia. Microsoft cho biết người dùng có thể được yêu cầu chụp ảnh selfie để hệ thống ước tính độ tuổi, tải giấy tờ tùy thân hoặc đăng nhập qua một hệ thống của chính phủ, chẳng hạn Singpass tại Singapore.

Người dùng chỉ cần thực hiện quy trình nếu nhận được yêu cầu khi đăng nhập, dù một số thị trường đã cho phép chủ động xác minh trước. Trạng thái sau đó được áp dụng cho cả tài khoản Microsoft và tài khoản Xbox liên kết.

Microsoft hiện cho phép xác minh chủ động tại Australia, Brazil, Singapore và Anh. Danh sách khu vực triển khai có thể tiếp tục thay đổi khi các quy định mới bắt đầu có hiệu lực.

Các dịch vụ trực tuyến ngày càng yêu cầu xác nhận độ tuổi trước khi cho phép người dùng truy cập đầy đủ một số nội dung và tính năng. Ảnh minh họa.

Ứng dụng chỉ nhận nhóm tuổi, không thấy ngày sinh

Microsoft khẳng định Windows Age APIs được thiết kế theo hướng hạn chế lượng thông tin cá nhân mà ứng dụng có thể truy cập. Thay vì cung cấp ngày sinh hoặc tuổi chính xác, Windows chỉ trả về một trong năm nhóm:

Dưới 10 tuổi.

Từ 10 đến 12 tuổi.

Từ 13 đến 15 tuổi.

Từ 16 đến 17 tuổi.

Từ 18 tuổi trở lên.

Ứng dụng cũng nhận được trạng thái cho biết độ tuổi đã được xác minh, chưa xác minh, người dùng từ chối, dịch vụ tạm thời không hoạt động hoặc trường hợp đó không cần áp dụng.

Ứng dụng trên Windows 11 chỉ nhận thông tin về nhóm tuổi thông qua Digital Safety API, thay vì truy cập ngày sinh hay tuổi chính xác của người dùng. Ảnh: Microsoft

Nhờ vậy, nhà phát triển có thể giới hạn nội dung, giao tiếp xã hội, giao dịch hoặc tính năng dành cho người trưởng thành mà không phải tự thu thập và lưu trữ ngày sinh của người dùng.

Theo tài liệu dành cho nhà phát triển Windows, API không cung cấp tuổi, ngày sinh hay thông tin về quan hệ gia đình. Ứng dụng phải đăng ký danh tính với nền tảng Digital Safety của Microsoft trước khi nhận được tín hiệu có ý nghĩa, nhằm ngăn phần mềm không được phép truy vấn trạng thái của ứng dụng khác.

Cơ chế yêu cầu Windows 11, phiên đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và ứng dụng đã được Microsoft nhận diện. Vì vậy, máy dùng tài khoản cục bộ hoặc các phiên bản Windows cũ không đáp ứng đầy đủ điều kiện của hệ thống mới.

Tài khoản trẻ em bị giới hạn nhiều hơn

Nếu kết quả xác minh cho thấy người dùng chưa đạt độ tuổi theo quy định tại địa phương, Teams Free sẽ áp dụng thêm các giới hạn. Trẻ em vẫn có thể sử dụng dịch vụ khi tài khoản được phụ huynh quản lý và cấp sự đồng ý cần thiết.

Khả năng tìm kiếm tài khoản trẻ em cũng được hạn chế. Theo mặc định, người dùng Teams khác không thể tìm trẻ vị thành niên bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email. Các tính năng cộng đồng có thể không khả dụng, trong khi những chức năng khác chịu sự kiểm soát bổ sung từ phụ huynh.

Ngưỡng tuổi không giống nhau trên toàn cầu. Danh sách của Microsoft quy định người dưới 13 tuổi tại Mỹ và Anh cần được phụ huynh quản lý, trong khi con số tại Ấn Độ là 18. Đối với Việt Nam, Microsoft hiện liệt kê ngưỡng 16 tuổi.

Các con số này không đồng nghĩa người dưới độ tuổi nói trên bị cấm hoàn toàn khỏi dịch vụ. Đây là mốc để xác định tài khoản trẻ em và yêu cầu sự quản lý hoặc đồng ý của phụ huynh theo chính sách áp dụng tại từng nơi.

Sẽ xuất hiện trên Windows 11 trong năm nay

Microsoft đã công bố tài liệu trước khi Windows Age APIs chính thức hoạt động. Hiện tại, ứng dụng gọi API vẫn chỉ nhận kết quả “không xác định” và phải tiếp tục sử dụng cơ chế kiểm tra độ tuổi hiện có.

Hãng dự kiến bật hệ thống trong một bản phát hành vào cuối năm 2026 nhưng chưa nêu ngày cụ thể. Thời điểm này có thể gần với giai đoạn Windows 11 26H2 được phổ biến rộng rãi, song Microsoft chưa xác nhận hai sự kiện có liên quan trực tiếp.

Teams Free mới là ví dụ đầu tiên được công bố rõ ràng. Về lâu dài, các API tương tự có thể được sử dụng trong trò chơi, ứng dụng mạng xã hội, dịch vụ phát nội dung hoặc phần mềm có giao dịch trong ứng dụng.

Thay đổi giúp mỗi ứng dụng không phải xây dựng hệ thống xác minh riêng, đồng thời hạn chế việc chia sẻ ngày sinh trực tiếp. Tuy nhiên, người dùng Windows 11 cũng sẽ cần làm quen với khả năng một số tính năng không còn được mở hoàn toàn chỉ bằng tài khoản Microsoft. Tại những khu vực chịu quy định độ tuổi, việc bỏ qua bước xác minh có thể đồng nghĩa trải nghiệm bị thu hẹp.