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13 triệu sim di động bị dừng dịch vụ do chưa xác nhận chính chủ

| | Kinh tế số

Khoảng 13 triệu thuê bao di động bị khóa hai chiều hoặc thu hồi do chưa hoàn tất chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), khoảng 13 triệu số thuê bao di động đang bị tạm dừng dịch vụ, bao gồm khóa hai chiều và thu hồi, do chưa hoàn thành việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định tại Thông tư 08 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Hiện 10/10 doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành kết nối và chuyển hơn 115 triệu số thuê bao di động tới Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, đồng bộ lên VNeID.

Trong đó, 102 triệu số di động đã được "chuẩn hóa, xác nhận chính chủ" và tích hợp vào Ví giấy tờ của người dân. Khoảng 13 triệu số còn lại đang bị dừng dịch vụ, tức bị khóa hai chiều hoặc thu hồi, do chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận chính chủ.

Theo Cục Viễn thông, việc xác định chính xác người sử dụng SIM nhằm làm rõ trách nhiệm khi thuê bao bị sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật, như phát tán tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác.

Theo Hoàng Nam

VTV

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