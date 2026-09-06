Những tỷ USD kéo Nvidia sâu hơn vào cuộc đua AI đầy rủi ro

Mở rộng hệ sinh thái bằng sức mạnh tài chính

Nvidia đang sử dụng nguồn lực tài chính để đầu tư, hỗ trợ khách hàng và tham gia sâu hơn vào nhiều khâu của thị trường AI. Ảnh: Reuters

Một trung tâm dữ liệu AI có thể cần hàng tỷ USD để xây dựng và trang bị, trong khi khả năng tiếp cận vốn giữa các doanh nghiệp rất khác nhau.

Amazon, Google hay Microsoft có thể vay với chi phí thấp, trong khi nhiều doanh nghiệp mới nổi chuyên cung cấp năng lực điện toán không có lợi thế tương tự. Khi Nvidia đầu tư hoặc bảo đảm một phần doanh thu, rủi ro đối với bên cho vay giảm xuống và các dự án dễ huy động vốn hơn.

Cách dòng tiền này vận hành thể hiện khá rõ trong mối quan hệ với CoreWeave, công ty Mỹ chuyên cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI. Nvidia đã đầu tư hơn 2 tỷ USD và nắm khoảng 11% CoreWeave, công ty này mua chip Nvidia để xây trung tâm dữ liệu, còn Nvidia cam kết mua tới 6,3 tỷ USD công suất chưa được sử dụng đến năm 2032. CoreWeave nhờ đó có thêm cơ sở để huy động vốn, trong khi các trung tâm dữ liệu mới lại tạo thêm thị trường cho chip Nvidia.

Trong ba năm qua, Nvidia đã cam kết hơn 70 tỷ USD đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và khoảng 300 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Tháng 8, hãng cùng sáu tập đoàn tài chính lớn của Phố Wall công bố kế hoạch huy động hơn 500 tỷ USD cho hạ tầng AI, đồng thời nhất trí hỗ trợ tới 105 tỷ USD cho một trung tâm dữ liệu tại bang Ohio. Nhà cung cấp chip vì thế ngày càng tham gia sâu vào cả huy động vốn và chia sẻ rủi ro với những doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của mình.

Đầu tháng 9, Nvidia đạt thỏa thuận chi khoảng 12,9 tỷ USD mua Hugging Face, nền tảng chia sẻ mô hình AI có hơn 18 triệu người dùng và hơn 3 triệu mô hình. Thương vụ này giúp Nvidia tiếp cận thêm một lớp hạ tầng phần mềm và mô hình AI, bên cạnh hoạt động kinh doanh chip.

Khoản đầu tư 3,5 tỷ USD vào MediaTek, một trong những nhà thiết kế chip hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), đưa Nvidia sang một hướng khác. MediaTek đang phát triển chip AI tùy chỉnh, đồng thời sử dụng công nghệ kết nối của Nvidia để tích hợp chúng vào hạ tầng trung tâm dữ liệu. Hướng đi này càng đáng chú ý khi Amazon, Google, Meta và Microsoft đều phát triển chip riêng nhằm giảm chi phí và hạn chế phụ thuộc vào Nvidia.

Ngay cả khi thị trường chip AI được chia sẻ nhiều hơn cho những thiết kế tùy chỉnh, Nvidia vẫn có thể giữ vai trò trong công nghệ kết nối và phần mềm phục vụ chúng. Cùng với Hugging Face và mạng lưới doanh nghiệp hạ tầng được hỗ trợ, hãng đang mở rộng vị trí từ một nhà sản xuất chip sang nhiều mắt xích của hệ sinh thái AI.

Doanh thu quý vừa qua vượt 96 tỷ USD, dự báo doanh số năm tới tăng khoảng 70% và kế hoạch Amazon triển khai thêm khoảng 2 triệu chip Nvidia cho thấy nhu cầu hiện tại vẫn rất lớn. Ban lãnh đạo Nvidia vì thế bác bỏ chỉ trích về “tài trợ vòng tròn”, cho rằng nguồn lực tài chính của hãng đang tháo gỡ nút thắt vốn cho các dự án hạ tầng có nhu cầu thực.

Khi rủi ro đi cùng dòng vốn

Một phần vốn Nvidia đầu tư vào các công ty AI cuối cùng được sử dụng để thuê năng lực điện toán hoặc mua chip, qua đó tạo doanh thu cho các nhà cung cấp hạ tầng, trong đó có chính Nvidia. Khi nhu cầu tăng nhanh, dòng vốn này giúp dự án được triển khai và thị trường mở rộng. Tuy nhiên, cơ chế này cũng khiến Nvidia gắn lợi ích của mình chặt hơn với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng, đối tác.

Hàng loạt trung tâm dữ liệu đang được xây dựng trong lúc các tập đoàn công nghệ phát triển chip riêng. Nếu năng lực điện toán tăng nhanh hơn nhu cầu, giá thuê có thể giảm và một số dự án khó đạt doanh thu dự kiến. Thị trường AI không cần sụp đổ để rủi ro xuất hiện, tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng cũng có thể khiến những doanh nghiệp vay nhiều tiền để xây hạ tầng khó lấp đầy công suất. Nvidia khi đó có thể vừa chịu sức ép lên doanh số chip, vừa phải thực hiện một phần cam kết dành cho khách hàng.

Quy mô dòng tiền và lượng tiền mặt của Nvidia có thể giúp hãng có khả năng xử lý các nghĩa vụ tài chính trong trường hợp thị trường diễn biến kém thuận lợi. Tuy nhiên, rủi ro sẽ tăng nếu các khoản đầu tư và cam kết tài chính tiếp tục mở rộng cùng tốc độ xây dựng hạ tầng AI.

Cuối thập niên 1990, một số nhà sản xuất thiết bị viễn thông từng cho khách hàng vay hàng tỷ USD để xây mạng và mua chính sản phẩm của họ.

Khi nhu cầu không đạt kỳ vọng, một số khách hàng sụp đổ và các khoản hỗ trợ từng thúc đẩy doanh số trở thành gánh nặng. Thị trường AI hiện có những khác biệt đáng kể, nhưng tiền lệ này cho thấy khi nhà cung cấp tham gia ngày càng sâu vào việc tài trợ cho thị trường của chính mình, một phần rủi ro của khách hàng có thể quay trở lại bảng cân đối của nhà cung cấp.