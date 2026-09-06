Thông tin mới về gọi điện thoại qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

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Công an thành phố Đồng Nai cảnh báo, người dân nhận được cuộc gọi video từ tài khoản của người thân, bạn bè, nghe đúng giọng, nhìn giống khuôn mặt người quen và được yêu cầu chuyển tiền gấp?

ĐỪNG CHUYỂN TIỀN NGAY! HÃY DỪNG LẠI 10 GIÂY ĐỂ XÁC MINH.

Kẻ gian có thể lợi dụng việc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, thu thập hình ảnh/giọng nói công khai và sử dụng công nghệ AI, deepfake hoặc các công cụ giả mạo khác để tạo dựng nội dung khiến nạn nhân tin rằng mình đang nói chuyện với người quen.

1. THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

Kẻ gian có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc các nền tảng khác của một người. Sau đó, chúng sử dụng hình ảnh, video, giọng nói có sẵn trên Internet hoặc từ tài khoản bị chiếm đoạt để giả mạo danh tính.

Tiếp theo, chúng liên hệ với bạn bè, người thân của nạn nhân và đưa ra những tình huống khẩn cấp như:

“Anh/em đang gặp tai nạn, cần tiền cấp cứu.”

“Đang ở sân bay, cần chuyển tiền gấp.”

“Đang có việc quan trọng, cần vay tiền để thanh toán ngay.”

Mục đích cuối cùng là tạo tâm lý hoảng loạn và thúc ép nạn nhân chuyển tiền.

2. DẤU HIỆU CẦN CẢNH GIÁC

Hình ảnh hoặc âm thanh bất thường: Khuôn mặt có thể bị biến dạng, chuyển động thiếu tự nhiên; khẩu hình và giọng nói đôi khi không đồng bộ. Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu duy nhất để kết luận một cuộc gọi là Deepfake.

Cuộc gọi rất ngắn: Người gọi liên tục lấy lý do “mạng yếu”, “sắp hết pin” hoặc không muốn bật camera lâu để tránh bị kiểm tra kỹ.

Tình huống quá khẩn cấp: Liên tục yêu cầu chuyển tiền ngay và tạo áp lực như “phải chuyển trong vài phút”, “không được gọi cho ai khác”.

Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản bất thường: Tài khoản nhận tiền không phải tài khoản thường sử dụng hoặc thông tin người thụ hưởng không phù hợp với người đang yêu cầu vay tiền.

Không thể xác minh bằng cách thông thường: Khi bạn hỏi những thông tin cá nhân hoặc kỷ niệm chỉ hai người biết, người gọi né tránh, trả lời mơ hồ hoặc thay đổi chủ đề.

3. PHÒNG TRÁNH – NHỚ 4 BƯỚC

CÚP MÁY – KHÔNG CHUYỂN TIỀN NGAY

Đừng để tâm lý hoảng loạn khiến bạn đưa ra quyết định vội vàng.

GỌI LẠI BẰNG KÊNH KHÁC

Hãy chủ động gọi trực tiếp vào số điện thoại bạn đã lưu từ trước hoặc sử dụng một kênh liên lạc khác để xác minh.

Không nên chỉ gọi lại đúng tài khoản vừa liên hệ với bạn nếu nghi ngờ tài khoản đó đã bị chiếm quyền.

ĐẶT CÂU HỎI XÁC MINH

Hỏi người thân những câu hỏi về kỷ niệm chung, thông tin cá nhân hoặc sự việc chỉ hai người biết.

KIỂM TRA KỸ THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN

Không chỉ nhìn tên người thụ hưởng. Hãy kiểm tra số tài khoản, ngân hàng và toàn bộ thông tin giao dịch trước khi chuyển.

ĐẶC BIỆT: Việc tên tài khoản trùng với tên người thân không đủ để chứng minh người yêu cầu chuyển tiền là chính chủ. Kẻ gian có thể yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của người khác hoặc sử dụng nhiều phương thức để che giấu dòng tiền.

4. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Hạn chế công khai quá nhiều hình ảnh, video và thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã xác thực hoặc thông tin tài khoản cho người khác.

Bật xác thực hai yếu tố cho các tài khoản mạng xã hội và tài khoản quan trọng.

Nếu phát hiện tài khoản của người thân có dấu hiệu bất thường, hãy thông báo ngay cho họ bằng một phương thức liên lạc khác.

Do đó, Công an thành phố Đồng Nai, video call giống người quen chưa chắc người gọi là người quen. Giọng nói giống người thân chưa chắc người đang nói chuyện với bạn là người thân. Khi có yêu cầu chuyển tiền gấp → CÚP MÁY → XÁC MINH → RỒI MỚI QUYẾT ĐỊNH.