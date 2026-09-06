Nam thanh niên từ Hà Nội lên Phú Thọ thuê nhà, tuyển nhân viên gọi điện lừa đảo

Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức hoạt động lôi kéo người dân tham gia giao dịch Forex trái phép trên ứng dụng “KVB”.

Trước đó, ngày 12/8, Công an xã Lương Sơn phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động của nhóm này.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)



Theo thông tin ban đầu, nhóm này do Trần Minh Đ (sinh năm 1995, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Đ thuê nhà tại tổ dân phố Cời, xã Lương Sơn, trang bị hàng chục máy tính, điện thoại và tuyển 6 nhân viên để thực hiện việc gọi điện, nhắn tin tiếp cận, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Để phục vụ hoạt động trên, các đối tượng mua dữ liệu gồm họ tên, số điện thoại của người dân thông qua Telegram với giá 2 triệu đồng, sau đó phân chia cho nhân viên để liên hệ, tư vấn và mời gọi. Nhóm này còn sử dụng tài khoản TikTok “HNI Trade Gold” để livestream phân tích giá vàng, lập các nhóm Zalo “VIP”, gửi đường link và hướng dẫn người dân thực hiện các bước nạp tiền đầu tư.

Tang vật công an thu giữ trong vụ việc. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những hình thức quảng cáo cam kết lợi nhuận cao, lợi nhuận nhanh hoặc giới thiệu cơ hội đầu tư thông qua các hội nhóm, tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc.

Người dân không tham gia các sàn Forex hoặc nền tảng giao dịch không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; không truy cập, tải ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người không quen biết; đồng thời, cần kiểm chứng kỹ thông tin về tổ chức, nền tảng và tính pháp lý trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép hoặc tổ chức giao dịch Forex trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.