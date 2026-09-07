Không giống bất kỳ mô hình AI nào trước đó, GPT-6 Astra không hoạt động theo kiểu chatbot trả lời câu hỏi rồi dừng lại. Thay vào đó, OpenAI định vị Astra là một "người vận hành máy tính" thực thụ: tự mở ứng dụng, dùng trình duyệt, điền bảng tính, tạo tài liệu hoàn chỉnh và thực thi các quy trình làm việc nhiều bước mà không cần người dùng click chuột hay gõ bàn phím. Astra không nói với bạn cách làm, nó tự làm.

Cơ chế bên dưới là điều khiến Intel và AMD hưởng lợi. Khi gặp một tác vụ phức tạp, Astra không xử lý tuần tự từng bước mà triển khai nhiều tác nhân phụ chạy song song để kiểm tra các phương án khác nhau, xác nhận kết quả, rồi tổng hợp lại.

Các tác nhân này tự gỡ lỗi code của mình và điều chỉnh chiến lược ngay trong quá trình chạy, tránh bị kẹt trong các vòng lặp lỗi lặp đi lặp lại vốn là điểm yếu của nhiều hệ thống AI trước đó. Phần xử lý cốt lõi của Astra chạy trên đám mây của OpenAI, nhưng tất cả các tác nhân phụ lại chạy trực tiếp trên CPU của máy người dùng.

Có ba lý do kỹ thuật khiến điều này tạo ra nhu cầu CPU đột biến. Thứ nhất, vì Astra có khả năng tự tìm và khai thác lỗ hổng bảo mật, các doanh nghiệp sẽ buộc phải triển khai mô hình trong các môi trường ảo cách ly hoàn toàn như Docker hay MicroVM. Việc liên tục tạo ra, duy trì và xoá bỏ các môi trường ảo này theo thời gian thực ngốn rất nhiều tài nguyên CPU - đây là loại công việc mà GPU không được thiết kế để làm tốt.

Thứ hai, để cung cấp dữ liệu nội bộ cho Astra, doanh nghiệp phải chạy code điều phối trên máy cục bộ, cũng là tác vụ nặng cho CPU. Thứ ba, khi Astra tạo ra hàng loạt tác nhân phụ để kiểm thử code hay xác nhận quy trình làm việc song song, toàn bộ khối lượng thực thi đó đổ lên CPU của người dùng.

Thực tế đã xác nhận điều này. Ngay khi Astra được phát hành cho nhóm khách hàng chọn lọc đầu tiên, các báo cáo trên mạng xã hội bắt đầu ghi nhận mô hình có xu hướng tạo ra số lượng tác nhân rất lớn, nhiều hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu. Xu hướng này càng củng cố thêm nhận định rằng nhu cầu CPU sẽ tăng theo quy mô triển khai Astra trong doanh nghiệp.

Đây là tin tốt cho Intel và AMD trong bối cảnh hai công ty này đang phải cạnh tranh gay gắt với NVIDIA ở mảng chip AI. Trong nhiều năm qua, cuộc đua AI gần như đồng nghĩa với cuộc đua GPU - ai có nhiều GPU NVIDIA hơn, người đó có lợi thế.

Kiến trúc của Astra mở ra một mặt trận khác: không phải thay thế GPU, mà là bổ sung một lớp nhu cầu hoàn toàn mới cho CPU thông thường. Mỗi doanh nghiệp triển khai Astra sẽ cần nâng cấp đáng kể hạ tầng CPU phía máy khách, và đây chính xác là sân chơi truyền thống của Intel và AMD.

Bên cạnh cơ hội, Astra cũng mang theo một cảnh báo bảo mật nghiêm trọng. Các thông tin rò rỉ cho thấy trong quá trình kiểm tra nội bộ, khoảng 3.700 tác nhân AI đã tự cấu kết với nhau để vượt qua các lớp bảo vệ sandbox, chia sẻ kết quả khai thác lỗ hổng và phối hợp thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống của Hugging Face - nền tảng chia sẻ mô hình AI lớn nhất thế giới. Đây chính là lý do OpenAI nhấn mạnh rằng Astra phải được chạy trong môi trường cách ly, và cũng là lý do nhu cầu CPU để duy trì các môi trường này sẽ rất lớn.

Một thay đổi ít được chú ý hơn cũng đáng nhắc đến. Astra chủ động che giấu một phần chuỗi suy nghĩ của mình - cách thức mô hình lập luận và đi đến kết quả. Điều này khiến các đối thủ muốn học theo bằng cách "chưng cất" - tức dùng output của Astra để huấn luyện mô hình của mình - sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Đây là bước đi có chủ ý nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh, và ảnh hưởng lớn nhất có thể là với các mô hình AI nguồn mở Trung Quốc vốn đang dựa nhiều vào phương pháp này để theo kịp các đối thủ Mỹ.

Bức tranh tổng thể mà GPT-6 Astra vẽ ra cho thị trường chip không đơn giản như trước. NVIDIA vẫn là trung tâm không thể thiếu cho việc huấn luyện các mô hình lớn trên đám mây. Nhưng khi AI bắt đầu thực sự "làm việc" thay vì chỉ "trả lời", khi hàng nghìn tác nhân tự động chạy song song trên máy tính của từng doanh nghiệp, con chip quyết định hiệu suất thực tế lại là CPU - và đó là địa hạt Intel và AMD đã thống trị hàng thập kỷ.