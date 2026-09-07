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Hàn Quốc đào tạo 1.600 nhân lực AI phục vụ sản xuất trong năm 2027

| | Kinh tế số

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc cho biết mục tiêu trên nằm trong kế hoạch hỗ trợ nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 5 năm tới.

Hàn Quốc sẽ tăng mạnh quy mô đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ ngành sản xuất lên khoảng 1.600 người trong năm 2027, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi AI tại các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc cho biết mục tiêu trên nằm trong kế hoạch hỗ trợ nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 5 năm tới. Số nhân lực được đào tạo thực hành về phát triển giải pháp AI cho sản xuất sẽ tăng từ 600 người năm nay lên khoảng 1.600 người vào năm 2027. Thời gian thực tập tại doanh nghiệp cũng được kéo dài từ 3 tháng lên 12 tháng.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ mở rộng các chương trình đào tạo theo hợp đồng chuyên ngành AI. Số chương trình được triển khai trong năm nay là 10 và dự kiến tăng lên 30 chương trình vào năm 2030. Một trung tâm đào tạo AI cho sản xuất cũng sẽ được thành lập tại cơ sở đào tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu đào tạo thực hành cho khoảng 10.000 lao động mỗi năm.

Chính phủ cũng sẽ đào tạo thêm 500 chuyên gia tại 4 viện khoa học và công nghệ, trong đó có Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi AI tại các nhà máy quy mô nhỏ.

Hai trung tâm đào tạo nhân lực cho các ngành công nghiệp địa phương dự kiến được mở tại Gwangyang, tỉnh Jeollanam, và Jeonju, tỉnh Jeonbuk, trong năm 2027. Trung tâm tại Gwangyang tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, hàng không vũ trụ và hóa dầu, trong khi trung tâm tại Jeonju đào tạo nhân lực cho ngành di chuyển tương lai và nội dung văn hóa.

Ngoài đào tạo nhân lực AI, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch mở rộng hỗ trợ tuyển dụng nhân lực nghiên cứu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời xây dựng lộ trình hỗ trợ tổng thể đối với lao động nước ngoài từ tuyển dụng, cư trú đến ổn định cuộc sống.

Theo Nhật Hưng

VTV Online

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