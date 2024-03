Mới đầu năm, Nhơn Trạch (Đồng Nai) đón loạt tin vui về hạ tầng và quy hoạch

Quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ngành liên quan về quy hoạch thành phố mới Nhơn Trạch.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay tỉnh đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch với 3 hồ sơ quy hoạch. Trong đó, hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 là quan trọng nhất.

Mục tiêu đặt ra tại đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 là sớm xây dựng Nhơn Trạch trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh. Cùng với Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom, Long Khánh tạo thành chuỗi đô thị động lực của toàn tỉnh. Hỗ trợ các chức năng giáo dục - đào tạo, y tế, thương mại, dịch vụ hỗn hợp, phát triển thành đô thị công nghiệp - thành phố cảng trong tương lai.

Phạm vi quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Nhơn Trạch với diện tích hơn 37,6 ngàn ha. Quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 450-480 ngàn người.

Theo dự kiến, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2024.

Theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức, thời gian tới, huyện Nhơn Trạch cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch tại 6 vị trí ưu tiên để thúc đẩy các dự án đầu tư. Sở Xây dựng hỗ trợ địa phương rút ngắn thời gian hoàn thành đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045.

Trong đó, đặc biệt lưu ý phải chọn được đơn vị tư vấn có năng lực để có sản phẩm quy hoạch có chất lượng cao. Huyện Nhơn Trạch cần thành lập tổ công tác để điều chỉnh cục bộ và tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

Lãnh đạo Đồng Nai cho biết, các cơ quan liên quan phải hướng đến mục tiêu mọi người đều được hưởng lợi khi lập quy hoạch. Quy hoạch phải xác định được điểm nhấn của đô thị mới Nhơn Trạch. Về tiến độ, phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2024, nếu có thể rút ngắn hơn nữa thì càng tốt.

Tp.HCM kiến nghị Đồng Nai sớm xây cầu thay phà Cát Lái

Ngoài thông tin quy hoạch, mới đây Tp.HCM đã thống nhất với Đồng Nai phương án xây cầu Cát Lái. Đây là thông tin tích cực đối với kinh tế - xã hội nói chung, thị trường bất động sản nói riêng của khu vực Đồng Nai.

Theo đó, Tp.HCM đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cát Lái, trong đó lưu ý thời điểm triển khai thi công phần cầu dẫn phía Tp.HCM thực hiện sau khi tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - vành đai 3 hoàn thành và đưa vào khai thác. Ủy ban nhân dân Tp.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình nghiên cứu đầu tư dự án, đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị cần sớm xóa bỏ phà Cát Lái vì hiện nay đã quá tải. UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất thời gian triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn năm 2021-2025.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tp.HCM cho biết, ngoài cầu Cát Lái trong quy hoạch, sẽ có thêm 2 cây cầu được xây dựng để kết nối tỉnh Đồng Nai với Tp.HCM. Cụ thể là cầu Đồng Nai 2 và cầu Phú Mỹ 2.

Cầu Đồng Nai 2 sẽ kết nối giữa thành phố Thủ Đức với xã Tam An, huyện Long Thành có quy mô 6 làn xe. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 sẽ kết nối phía Nam Tp.HCM với huyện Nhơn Trạch. Vị trí thống nhất kết nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ đi theo đường Hoàng Quốc Việt, vượt sông Đồng Nai theo hướng vuông góc sang huyện Nhơn Trạch, cắt ngang khu dân cư Phú Hữu.

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch tại vị trí cầu Phước An

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch (Đồng Nai) tại vị trí cầu Phước An nối hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch (Đồng Nai) tại vị trí cầu Phước An nhằm đảm bảo hành lang an toàn cầu Phước An với cảng Phước An đang cùng được triển khai xây dựng.

Đối với Nhơn Trạch và Phú Mỹ, cầu Phước An có vai trò quan trọng khi là cầu nối giữa hai “thủ phủ” công nghiệp của Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Giúp rút ngắn thời gian và khoảng cách di chuyển so với hiện nay.

Dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023.

Cây cầu có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng là hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế của hai khu vực được quy hoạch lên thành phố trước năm 2030. Dự án có chiều dài 4,3km, trong đó, phần cầu vượt sông Thị Vải dài hơn 3,5km, còn lại là đường dẫn.

Dự án cầu Phước An khi hoàn thành sẽ kết nối đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực như: Bến Lức-Long Thành và Tp.HCM -Long Thành - Dầu Giây. Từ đó, kết nối toàn bộ nhóm cảng biển với khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Tp.HCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Theo ghi nhận, các thông tin quy hoạch, hạ tầng gần đây đang tác động tích cực đến thị trường bất động sản Nhơn Trạch (Đồng Nai). Nhiều hoạt động của doanh nghiêp, nhà đầu tư đã rục rịch trở lại. Khách mua bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản tại đây, bao gồm đất nền, nhà phố, căn hộ. Không chỉ dân địa phương mà nhà đầu tư các khu vực cũng có động thái "đóng đầu" sóng hạ tầng quy hoạch. Chẳng hạn, tại dự án FIATO City do Thang Long Real Group phát triển đang nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Hiện dự án đang xây dựng, là nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền nhưng được quy hoạch bải bản, hiện đại hiếm hoi tại thị trường Nhơn Trạch ở thời điểm này.

Ghi nhận tại các sàn giao dịch tại Nhơn Trạch, hiện mức độ quan tâm bất động sản đã tăng nhiệt trở lại, dĩ nhiên chưa bằng giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022. Theo các môi giới, các bất động sản có giá vừa phải đáp ứng nhu cầu ở thực đã có giao dịch khá ổn. Với nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến các khu vực có tiềm năng kết nối hạ tầng. Các dự án gần tuyến đường mở rộng hoặc liên kết vào các tuyến đường lớn như vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM được nhà đầu tư quan tâm.