Mới đưa Nhật Bản vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ trong tháng 6, Mỹ vừa lên tiếng về vụ can thiệp đồng yên

Nỗ lực của Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yên khác với việc cố tình làm yếu đồng nội tệ – một vấn đề từ lâu đã là mối bận tâm lớn của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với tờ Nikkei Asia.

“Sử dụng các công cụ trong nước, chính sách tiền tệ và tài khóa để thúc đẩy nhu cầu trong nước là việc tốt, nhưng chúng ta không nên sử dụng chính sách ‘Beggar-thy-neighbor’ (chính sách có lợi cho nước mình nhưng có hại cho các nước láng giềng)”, bà Yellen nói bên lề cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 vừa kết thúc vào ngày 26/7.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng “trường hợp can thiệp” của Nhật Bản khác với một thao túng tiền tệ thông thường. “Chúng tôi tin rằng tỷ giá hối đoái tại Nhật Bản là do thị trường quyết định và rất hiếm khi bị can thiệp”, bà nói thêm.

Vào tháng 9/2022, Nhật Bản lần đầu tiên can thiệp tiền tệ trong 24 năm nhằm củng cố đồng yên yếu. Lần can thiệp tiếp theo diễn ra vào tháng 4-5/2024. Thị trường nghi ngờ giới chức nước này cũng đã can thiệp lần nữa vào tháng 7 sau khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm, vượt mức 161 yên đổi 1 USD.

Bộ trưởng Yellen cho biết rằng bà hiểu lý do Nhật Bản can thiệp vào năm 2022.

“Chính phủ Nhật Bản đã giải thích với chúng tôi rằng họ nhận thấy có biến động. Đã có những biến động khá lớn trong khoảng thời gian ngắn nhưng không phải là do bất kỳ hành vi thao túng nào”.

Vào tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Nhật Bản trở lại danh sách theo dõi thao túng tiền tệ sau khi Tokyo tiếp tục can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn chặn sự sụt giảm nhanh chóng của đồng yên so với đồng USD vào 2 tháng 4-5.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết ngay cả khi Mỹ đưa ra quyết định trên, bộ này vẫn sẽ thực hiện “hành động thích hợp” nhằm giải quyết những biến động quá mức của đồng yên.

Nhật Bản đã chi kỷ lục 62 tỷ USD trong tháng 4-5 để làm chậm đà giảm của đồng yên, cao hơn so với mức 58 tỷ USD hồi cuối năm 2022 trong một loạt hoạt động mua bán ngoại tệ.