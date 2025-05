Bắt đối tượng truy nã Đào Văn Thanh

Chiều 6/5, Công an Hà Nội cho biết vào ngày 5/5, Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng truy nã Đào Văn Thanh (SN: 1986; HKTT: Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 31/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố đối với Đào Văn Thanh về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng. Phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hải Phòng, tối ngày 05/5/2025, Tổ công tác của Công an phường Khâm Thiên đã bắt giữ Thanh tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Đào Văn Thanh. Ảnh: Công an Hà Nội

Hiện Công an phường Khâm Thiên đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

