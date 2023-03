Môi giới bất động sản "vỡ òa" khi có giao dịch đầu tiên trong năm

Từ nửa cuối năm 2022, thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng và kéo dài tới tận nay. Thanh khoản thị trường liên tục sụt giảm khiến môi giới bất động sản từ mới tới lâu năm cũng phải tạm bỏ nghề hoặc dừng hẳn. Ngoài ra, những người cố gắng bám trụ lại với nghề cũng rất chật vật để tìm kiếm giao dịch thành công.



Trải qua thời gian dài xoay sở tìm kiếm khách hàng, một số môi giới bất động sản “vỡ òa” khi có giao dịch đầu tiên của năm. Đơn cử, anh Nguyễn Quý, môi giới bất động sản tại Hà Nội chia sẻ, thị trường thời gian qua có những diễn biến khó lường khiến người mua có sự e ngại khi xuống tiền. Theo đó, nhiều đồng nghiệp cũng rơi vào tình cảnh tương tự giống anh, đều ít có giao dịch, thậm chí không có.

“Bằng giờ năm ngoái, thị trường bất động sản diễn biến sôi động nhưng thực tế tôi cũng ít có giao dịch. Bởi, thị trường nóng sốt các nhà đầu tư tự có thể mua bán dễ dàng mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm khách mua”, anh Qúy nói.

Đến khoảng giữa năm 2022, thị trường có những diễn biến bất ngờ và từ từ đi vào trầm lắng. Theo đó, tình trạng người bán nhiều hơn người mua bắt đầu xuất hiện. Do vậy, anh Qúy mất 3 tháng “ngồi chơi xơi nước”.

“Suốt ba tháng tôi không có giao dịch thành công. Trong đó có tháng 1 là Tết Nguyên đán nên nhà đầu tư cũng dừng hết hoạt động. Cách đây mấy ngày, nhà đầu tư đã chốt mua căn nhà phố tại Thanh Xuân với giá trị 20 tỷ đồng. Khách mua căn nhà này tôi đã chăm sóc suốt 4 tháng. Cùng đó, tôi liên tục thuyết phục chủ nhà hạ giá để người mua chốt”, người môi giới này nói.

Mặc dù tốn rất nhiều chi phí tìm kiếm khách hàng trong thời gian qua, nhưng anh Qúy vẫn cảm thấy vui mừng vì đã có giao dịch đầu tiên của năm. “Sau Tết tôi cũng đã dẫn nhiều khách đi xem bất động sản hơn thời gian cận Tết. Hy vọng những tháo gỡ gần đây sẽ giúp thị trường từ nay tới cuối năm sẽ tốt hơn”, anh Qúy nói.

Tương tự, anh Hưng, môi giới bất động sản tại vùng ven Hà Nội cũng chia sẻ, mới đây anh giao dịch thành công 3 lô đất nền với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, sau thời gian 4 tháng không có giao dịch.

“Thời điểm trước Tết vì không có giao dịch tôi cũng định sẽ bỏ nghề, nghĩ đi tính lại vẫn cố bám trụ lại. Sau khi đã giao dịch thành công ba lô đất tôi thấy có động lực hơn để tiếp tục làm môi giới”, anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, sau Tết lượng khách hàng liên hệ tới để tham khảo thông tin về bất động sản cũng đã nhiều hơn. Một số nhà đầu tư cũng đã rục rịch xuống tiền.

Thực tế, thời gian qua thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Theo đó, lượng môi giới bỏ nghề cũng gia tăng mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay, lượng môi giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn khoảng 30 - 40% so với giai đoạn đầu năm 2022.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, phần lớn môi giới nghỉ việc ở thời điểm này là những người trẻ, tay ngang vào nghề, chạy theo đám đông, không có tích lũy tài chính. Còn những môi giới lâu năm trong nghề và có tích lũy tài chính thì vẫn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, chờ thị trường phục hồi để quay trở lại.

Không chỉ môi giới bất động sản rời bỏ thị trường mà nhiều doanh nghiệp giải thể thời gian qua cũng tăng cao. Theo số liệu của tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể là 235, tăng gần 20% so với 2 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới là 550, giảm 62,4% so với cùng kỳ. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động là 608, giảm 18,8% so với cùng kỳ.