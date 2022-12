Môi giới bất động sản “vớt vát” giao dịch những ngày cận Tết

Ghi nhận tại các khu vực từng là “điểm nóng” BĐS những ngày gần đây nhận thấy, thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lắng. Ở phân khúc đất nền, giao dịch gần như không phát sinh, hoạt động đầu tư mua bán chậm hẳn. Các nền đất giá ngộp dù rao bán nhiều lần cũng không dễ chốt giao dịch. Tuy vậy, trong số đó vẫn có những sản phẩm vị trí đẹp, giá tốt được bán ra từ những nhà đầu tư ngộp tài chính.

Nhiều môi giới vẫn cố bám trụ nghề dù thị trường gặp khó. Bắt gặp tại các điểm giao dịch, các quán cafe… môi giới vẫn ngồi đợi khách. Lâu lâu xuất hiện vài vị khách ngồi nghe tư vấn, tuy nhiên số này rất ít. Những môi giới không về quê, họ ở lại Tp.HCM và đang cố gắng “vớt vát” giao dịch thời điểm cận Tết.

Anh Huy, một môi giới tự do vẫn “ôm” biển tư vấn bán đất đi khắp các quán cafe anh quen biết. Vừa nhâm nhi ly cafe, vừa hi vọng sẽ có giao dịch trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Theo anh Huy, lúc này để có giao dịch rất khó. Tuy nhiên, anh vẫn hi vọng nhà đầu tư lâu năm họ quan tâm các sản phẩm vị trí đẹp, giá tốt. Hiện anh đang ôm khá nhiều nguồn hàng giá tốt mà hiếm gặp trong bối cảnh thị trường bình thường.

Ảnh minh hoạ

Những ngày qua, bắt gặp hình ảnh môi giới ngồi cả ngày không ai đến hỏi, hoặc mang cả sổ đỏ đến các địa điểm tư vấn là không hiếm. Trong lúc khó khăn, môi giới nghĩ ra các cách bán hàng độc lạ để thu hút sự chú ý. Tuy vậy, tìm hiểu được biết, kết quả có được giao dịch không mấy khả quan. Nhiều môi giới đành trong trạng thái chờ đợi sự phục hồi từ thị trường BĐS.

“Khoảng 3 tháng nay không bán được nền đất nào. Số tiền hoa hồng bán trước đó đã tiêu hết. Nếu cứ tình trạng này thì căng phết”, anh T, môi giới tự do khu Đông Tp.HCM chia sẻ.

Ghi nhận cho thấy, số lượng các môi giới BĐS mất việc cận Tết khá nhiều. Trong đó, có những môi giới lâu năm tại các doanh nghiệp địa ốc. Chia sẻ báo chí mới đây, ông Phạm Lâm, Phó chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, Tp.HCM có khoảng hơn 100.000 môi giới BĐS, trong đó 20.000-30.000 người làm việc cho các tổ chức chuyên nghiệp. Ông tính toán khoảng 50% môi giới mất việc tính đến tháng 12.

Nhiều môi giới cố "vát vát" giao dịch cận Tết. Ảnh: Bảo Anh

Có thể thấy, hàng nghìn môi giới bất động sản đã thất nghiệp năm 2022 trong bối cảnh thị trường địa ốc mất thanh khoản. Cơ hội việc làm cho môi giới hẹp dần theo làn sóng sa thải ồ ạt trước Tết. Không ít sàn giao dịch BĐS phải đóng cửa, sa thải nhân viên. Các sàn nhỏ mọc ra ở các điểm nóng BĐS hiện cửa đóng im lìm, nhân viên đã về quê nghỉ Tết gần hết từ cuối tháng 11 đến nay.

Bán không được hàng, nhiều môi giới không đủ chi phí trang trải cuộc sống. Hoặc họ phải về quê, hoặc ở lại Tp.HCM kiếm việc khác làm thêm. Mặt khác, khó khăn của các công ty môi giới trong quý cuối năm 2022 là không đòi được phí bán hàng, các chủ đầu tư còn nợ do chủ dự án cũng bế tắc dòng tiền. Điều này dẫn đến công ty môi giới buộc phải tự thanh lọc nhân sự nếu không còn nguồn lực hoặc chấp nhận gồng lỗ trong ngắn và trung hạn.

Theo các chuyên gia, thị trường BĐS có thể tiếp tục diễn biến xấu kéo dài, làn sóng môi giới mất việc sẽ diễn ra mạnh hơn nếu như những khó khăn không được giải quyết.