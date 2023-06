Môi giới địa ốc khổ sở vì bị khách ăn vạ khi bị “mắc kẹt”

“Có trường hợp nhận lại nguồn hàng lỗ của khách đầu tư quen, anh em môi giới còn không dám lấy hoa hồng vì khách khó chịu. Có một số khách khó tính liên tục dằn vặt: Trước cậu hứa bán giá cao cho tôi. Giờ bán lỗ, cậu đền đi!”, một môi giới đất nền tại khu Đông Tp.HCM chia sẻ.

Từ ngày thị trường trầm lắng, anh Th, một môi giới tự do khu Đông Tp.HCM thỉnh thoáng nhận được cuộc gọi trách móc từ nhà đầu tư. Bên cạnh các cuộc gọi hỏi khi nào bán được đất thì không ít lần anh Th bị người mua buông những lời khó nghe, thậm chí trách móc nặng nề cho rằng bị môi giới lừa hoặc vì môi giới mà họ mắc kẹt, không thể bán ra.

Theo lời anh Th, khi thị trường sôi động, việc sang nhượng cho nhà đầu tư kiếm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng thì không sao. Thế nhưng, lúc thị trường trầm lắng, không ra được hàng, một số nhà đầu tư quay đầu trách móc. Thậm chí có nhiều người sau khoảng thời gian gửi bán nhưng chưa ai hỏi mua đã liên tục “dội bom” điện thoại môi giới. Một số nhà đầu tư khi nhìn giá liên tục giảm đã “nóng ruột” và buông những lời nặng nề với môi giới.

“Đó đa số là những nhà đầu tư quen biết. Trước đây, họ có thể mua vào với giá cao và kì vọng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chung khó khăn. Việc giá giảm hay mất thanh khoản không phải lỗi của môi giới”, anh Th giãi bày.

Chị H. A, một môi giới tự do cũng cho biết, bán cho khách nền đất giá 2.8 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2021, đến nay do giá giảm chung nên nền đất còn 2.5 tỉ đồng. Mới đây, khách nhắn tin tỏ vẻ trách móc rằng trước kia cố tình thổi giá, hiện bán ra giảm vài trăm triệu đồng cũng không ai hỏi mua. “Tôi chỉ biết cười trừ vì cũng hiểu tâm trạng của khách hàng. Do giá giảm khiến những nhà đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng tỏ ra lo lắng. Họ là những người kì vọng lớn vào sự tăng giá của bất động sản. Thế nhưng, thị trường xấu khiến những kì vọng đó trở thành nỗi bất an. Người mua tìm cách đổ lỗi cho người bán đất cho mình”, chị H. A cho hay.

Ảnh: Bảo Anh

Thời gian qua, thanh khoản và giá đất nền đang giảm sút đáng kể. Các nền có giao dịch ở thời điểm này đa số là hàng ngộp, giảm giá sâu từ 20-30% so với giá đầu năm 2022.

Đầu năm 2023, nhu cầu tìm mua đất chỉ còn khoảng 30 - 40% so với đỉnh quan tâm là năm 2021.

Cùng với đó, thị trường đất nền đang chứng kiến làn sóng các nhà đầu tư rao bán đất với giá cắt lỗ ngày càng nhiều. Dù cắt lỗ nhưng thị trường vẫn không có nhiều giao dịch diễn ra. Với những nhà đầu tư ôm nhiều bất động sản cùng lúc khó cơ cấu danh mục đầu tư vì thanh khoản yếu. Nhiều người muốn bán bớt tài sản để giải quyết công việc hoặc gồng các tài sản khác, thế nhưng bán cũng không được.

Trong số đó nhiều nhà đầu tư vì khá bí bách và lo lắng đã nghĩ đến những lời hứa tăng giá từ môi giới. Họ cho rằng, vì tin môi giới mà bị mắc kẹt tài sản. Theo các môi giới, hiện nguồn hàng đất nền khách đầu tư gửi lại để bán khá nhiều. Mức độ giảm giá cũng tăng dần ở các tháng gần đây. Nguồn bán ra nhiều nhưng lượng khách đi mua còn khiêm tốn là nguyên nhân khiến bất động sản của nhà đầu tư khó ra được hàng nhanh.