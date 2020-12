Mối lo ngại về dịch bệnh quay trở lại Phố Wall, Dow Jones rớt hơn 100 điểm, kết thúc 4 phiên khởi sắc liên tiếp

Chỉ số Dow gồm 30 cổ phiếu đóng cửa thấp hơn 148,47 điểm, tương đương 0,5%, ở mức 30.069,79 điểm và kết thúc 4 phiên tăng điểm liên tiếp. S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.691,96 điểm. Chỉ số Dow và S&P 500 đã đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại hôm thứ Sáu. Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 12.519,95 điểm và chạm đỉnh mới.

Cổ phiếu giá trị - vốn đã giảm gần đây - lại tụt hậu so với nhóm tăng trưởng ở phiên hôm qua do sự không chắc chắn gia tăng đối với triển vọng kinh tế ngắn hạn. IShares Russell 1000 Value ETF (IWD) giảm 0,6% và iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) tăng 0,4%.

Intel là cổ phiếu trong Dow Jones có diễn biến kém nhất, giảm 3,4%. Lĩnh vực năng lượng dẫn đầu mức giảm của chỉ số S&P 500. mất 2,4%. Facebook tăng 2,1% và Apple tăng 1,2% và dẫn đầu Nasdaq. Tesla cũng đóng góp vào mức tăng của Nasdaq, tăng 7,1% và đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trong 7 ngày qua là hơn 196.200. Con số này tăng 20% ​​so với khoảng thời gian đầu tuần. Ngoài ra, quốc gia này cũng chuẩn bị chứng kiến số ca tử vong trung bình hàng ngày đạt mức cao chưa từng có.

Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khiến nhiều ý kiến kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng thông qua gói kích thích mới. Tuy nhiên, họ lại đang gặp khó khăn để thúc đẩy thông qua trước thời điểm cuối năm nay.

Hôm thứ Hai, một trợ lý của đảng Dân chủ tiết lộ với CNBC rằng Quốc hội đang tìm cách gia hạn tài trợ của chính phủ thêm 1 tuần để có thêm thời gian tìm kiếm một biện pháp cứu trợ mới. Thông tin này được đưa ra sau khi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng công bố đề xuất gói viện trợ trị giá 908 tỷ USD vào tuần trước.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell ban đầu đã phản đối con số trên, nhưng phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sau đó cho biết bà và McConnell đã thảo luận về "cam kết chung để hoàn thành dự luật chi tiêu và cứu trợ Covid càng sớm càng tốt."