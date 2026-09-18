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Trong những ngày qua, các cuộc tấn công liên tục không ngừng nghỉ của Lực lượng Vũ trang Nga vào các cơ sở hạ tầng đường sắt không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Ukraine mà còn làm suy giảm đáng kể khả năng hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đoạn video từ một chiến dịch kiểm soát-tấn công mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Nga đã được công bố trực tuyến, cho thấy 4 đầu máy xe lửa ở Ukraine bị phá huỷ.

Trong đó, 1 chiếc bị phá hủy gần Nikopol thuộc vùng Dnipropetrovsk và 3 chiếc khác bị phá hủy tại cảng Yuzhny thuộc vùng Odessa.

Bình luận về điều này, kênh Telegram "Legitimate" chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt tốc độ phá hủy bình quân 3 đầu máy xe lửa mỗi ngày, tương đương với 90 chiếc mỗi tháng.

Kênh này nhận định việc Lực lượng Vũ trang Nga liên tục phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt đầu máy xe lửa và gây tổn hại đến lĩnh vực logistics cũng như nền kinh tế của nước này.

Để bù đắp sự thiếu hụt, chính quyền Ukraine sẽ buộc phải khẩn trương mua bất kỳ đầu máy nào có thể tìm được để khôi phục hoạt động vận chuyển, điều này càng gây thêm áp lực lên nguồn tài chính vốn đã eo hẹp.

Trong quá trình phát triển ý tưởng, các tác giả của nguồn tài liệu nhấn mạnh việc mua 100 đầu máy xe lửa là điều không có gì khó khăn, nhưng ngay cả với chi phí tối thiểu, điều này cũng đòi hỏi hơn 120-160 triệu USD.

Hơn nữa, vấn đề ở đây là những đầu máy mới mua này lại sẽ bị phá hủy trong vòng 2 tháng tiếp theo và nếu liên tục được mua mới, sẽ phải chi thêm 600-800 triệu USD mỗi năm chỉ để duy trì năng lực hậu cần.

Tuy nhiên, những chi phí này sẽ tăng lên khi nhu cầu tăng lên và do đó giá đầu máy xe lửa tăng lên.

Nguồn tin nhấn mạnh xét đến những vấn đề hiện đang đối mặt với tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Ukraine, chi phí của cuộc chiến chống lại Nga có thể lên tới 300 triệu USD mỗi ngày và sẽ không có ai cung cấp cho chính quyền Ukraine khoản tiền này.