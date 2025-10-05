Món đồ được ví như "tương lai nhân loại"này chỉ vừa ra mắt, thế mà Trung Quốc đã có ngay hàng Made in China

Tuần qua, Meta đã chính thức mở bán mẫu kính AI đầu tiên có tích hợp màn hình hiển thị. Thiết bị mang hơi hướng tương lai này đã thu hút đám đông tập trung bên ngoài cửa hàng của hãng tại California (Mỹ), khi nhiều người xếp hàng để được trải nghiệm sản phẩm có giá 799 USD.

Đúng như tên gọi Meta Ray-Ban Display, cặp kính thông minh này được trang bị một màn hình trong suốt nhỏ, hiển thị các thông tin như tin nhắn hay chỉ đường bản đồ. Đi kèm là một vòng đeo tay có khả năng phản hồi lại các chuyển động nhỏ của bàn tay để soạn tin nhắn hoặc nhận cuộc gọi. Người dùng cũng có thể tương tác bằng giọng nói với trợ lý Meta AI được tích hợp sẵn.

Tuy nhiên, theo Nikkei Asia, khi trải nghiệm sản phẩm này, việc sử dụng vòng tay thần kinh (neural wristband) để điều khiển cặp kính thực sự không hề đơn giản. Phải mất ít nhất ba lần thử mới mở được camera hay bản đồ.

Dù vậy, mẫu kính AI tích hợp màn hình đầu tiên của Meta vẫn khơi dậy sự quan tâm của những người yêu công nghệ trên toàn thế giới.

Một du khách từ Hà Lan thậm chí đã nhờ tài xế Uber đi cùng vào cửa hàng để có thể mua thêm một cặp kính về làm quà, do chính sách chỉ cho phép mỗi người mua một chiếc trong ngày đầu ra mắt.

Theo các nhà phân tích, bất chấp màn trình diễn thiếu thuyết phục, cặp kính này vẫn đánh dấu một kỷ nguyên mới cho cả cuộc cách mạng AI. Kiểu dáng thiết kế này có thể trở thành "smartphone thế hệ tiếp theo", đưa lời hứa hẹn về một trợ lý AI cá nhân toàn năng trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đến gần hơn với thực tế.

Cuộc đua cho "smartphone thế hệ tiếp theo"

Trí tuệ nhân tạo trên smartphone vẫn chưa tạo được tiếng vang lớn. Hầu hết các nhà sản xuất smartphone đều quảng cáo về trợ lý AI trên các thiết bị mới nhất của mình, nhưng chưa ai thật sự thuyết phục được người tiêu dùng.

Thế nhưng, một thiết bị gọn nhẹ mà một người có thể đeo cả ngày có thể sẽ thay đổi cuộc chơi, khi nó đóng vai trò là một nền tảng tự nhiên hơn để tương tác với các trợ lý AI.

"Kính AI cung cấp một giao diện tự nhiên hơn cho các trợ lý AI cá nhân, cho phép tính toán liên tục, rảnh tay và theo ngữ cảnh – nhìn thấy những gì người dùng thấy và nghe những gì họ nghe," bà Flora Tang, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, nhận định.

"Điều này hỗ trợ dịch thuật thời gian thực, nhận dạng đối tượng và hỗ trợ chủ động theo những cách mà smartphone, vốn vẫn phụ thuộc vào thao tác chạm hoặc giọng nói, khó có thể sánh được."

Đây có thể là lý do các "ông lớn" công nghệ ở Mỹ và Trung Quốc đang đặt cược vào một sản phẩm ngách, vốn mới chỉ bán được vài triệu chiếc trên toàn cầu, như một trận chiến buộc phải thắng tiếp theo trong kỷ nguyên AI.

Công ty nghiên cứu Omdia ước tính lượng kính AI xuất xưởng toàn cầu sẽ đạt 5,1 triệu chiếc vào năm 2025, tăng 158% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn quá nhỏ bé so với hơn 1 tỷ chiếc smartphone được bán ra hàng năm.

Theo Counterpoint, Meta chiếm 70% tổng số kính thông minh được xuất xưởng trong nửa đầu năm nay và đã bán được hơn 3 triệu cặp kính Ray-Ban AI kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2023. Dù vậy, con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với lượng iPhone mà Apple bán ra mỗi quý.

Tuy nhiên, Apple được cho là cũng đang âm thầm phát triển kính AI của riêng mình. Trong khi đó, OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, đã thuê cựu giám đốc thiết kế của Apple để phát triển các thiết bị phần cứng AI, bao gồm cả kính thông minh.

Về phần mình, Google đang hợp tác với Samsung để phát triển kính AI sử dụng trợ lý ảo được cung cấp bởi mô hình Gemini, kết hợp với thiết kế từ các thương hiệu mắt kính nổi tiếng như Gentle Monster và Warby Parker.

Bên kia Thái Bình Dương, các gã khổng lồ Trung Quốc như Alibaba, ByteDance và Tencent cũng đang phát triển những sản phẩm tương tự và sẽ sớm ra mắt tại thị trường nội địa.

Trận chiến giữa Trung Quốc và Mỹ

Sự quan tâm đến các thiết bị đeo này xuất phát từ tiềm năng trở thành "biên giới" tiếp theo của hệ sinh thái "phần mềm và phần cứng" – yếu tố sống còn để chiến thắng trong cuộc đua AI.

Rokid, một nhà phát triển kính thông minh đã vượt mặt các ông lớn công nghệ Trung Quốc để ra mắt mẫu kính AI tích hợp màn hình đầu tiên tại nước này, cho biết đã bán được hơn 300.000 chiếc trong năm nay.

"Chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ vì họ nhận ra đây là một phần quan trọng trong chiến lược công nghệ quốc gia," Liang Guan, tổng giám đốc của Rokid tại Mỹ, chia sẻ. Ông cũng cho biết kính AI của công ty đã được chọn làm quà tặng cấp nhà nước cho các quan chức tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Quảng Tây tháng này.

Các tính năng AI của kính Rokid hiện được cung cấp bởi mô hình Qwen của Alibaba.

Khi cuộc đua nóng lên, các đối thủ Mỹ và Trung Quốc sẽ đối đầu trực diện trên thị trường toàn cầu. Chất lượng của các mô hình AI nền tảng có thể là yếu tố quyết định người chiến thắng.

Các công ty Trung Quốc có nhiều lợi thế, đặc biệt là chuỗi cung ứng công nghệ nội địa, giúp họ tối ưu chi phí và hiệu quả sản xuất. Điều này tương tự như cách các nhà sản xuất smartphone như Huawei, Xiaomi và Oppo đang nhanh chóng bắt kịp Apple về thị phần toàn cầu.

Trong khi đó, theo bà Tang, các gã khổng lồ công nghệ Mỹ "có nguồn lực tài chính dồi dào hơn để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI, vượt trội trong việc tích hợp phần cứng - phần mềm, và sở hữu các thương hiệu được công nhận toàn cầu."

Tuy nhiên, chuyên gia O'Donnell cho rằng, dù các mô hình AI Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp đối thủ Mỹ về hiệu năng, họ khó có thể chinh phục thị trường toàn cầu "nếu không có các mô hình ngôn ngữ tiếng Anh đủ tốt."

Ông Guan của Rokid lại không đồng tình. Công ty của ông dự định ra mắt mẫu kính AI đầu tiên tại Mỹ vào tháng 11 với giá 599 USD, hỗ trợ cả mô hình của Alibaba và GPT. "Người dùng có thể chọn mô hình AI họ muốn, đó không phải là vấn đề”, Guan khẳng định.

Mặc dù tiềm năng là rất lớn, các chuyên gia cho rằng thiết bị đeo khó có thể thay thế smartphone trong tương lai gần do những hạn chế về sức mạnh tính toán, xử lý AI trên thiết bị, cũng như các thách thức về tản nhiệt và thời lượng pin.

"Ai cũng muốn có một JARVIS, trợ lý AI toàn năng của Iron Man, nhưng một cặp kính hiện tại chỉ có thể làm được chừng đó việc do không gian chúng ta có thể tận dụng là rất hạn chế”, Guan thừa nhận.

Màn trình diễn trục trặc gần đây của Meta khi giới thiệu kính thông minh là một minh chứng rõ ràng: có thể phải mất nhiều năm nữa, kính AI và các sản phẩm tương tự mới có thể trở nên hoàn thiện như smartphone ngày nay và được người dùng đại chúng đón nhận.

"Mọi thứ đang trở nên thú vị, nhưng vẫn chưa thực sự chín muồi”, O'Donnell kết luận