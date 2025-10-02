Thần đồng AI 16 tuổi nổi tiếng khắp Ấn Độ: Tự lập startup riêng, tuyển chính bố đẻ vào làm việc

Ở tuổi 16, nhiều thiếu niên vẫn đang miệt mài đọc sách vở trong các lớp học phổ thông. Nhưng với Raul John Aju, cậu bé đến từ bang Kerala (Ấn Độ), thế giới biết đến em như một “thần đồng AI” – gương mặt trẻ gây chấn động giới công nghệ khi tự điều hành công ty riêng, phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo và thậm chí thuê cả… cha mình làm nhân viên.

Tên tuổi của Raul bắt đầu được chú ý khi cậu xuất hiện tại India Today South Conclave 2025 và hùng hồn tuyên bố: “AI sẽ không thay thế bạn. Nhưng ai biết dùng AI thì sẽ thay thế bạn”. Phát ngôn phản ánh góc nhìn trưởng thành của một thiếu niên đang sống cùng nhịp đập công nghệ toàn cầu, khiến cả khán phòng khi ấy vỡ òa.

Theo India Today, Raul bắt đầu tiếp xúc với AI từ khi mới 6 tuổi. Niềm yêu thích công nghệ dần trở thành đam mê, để rồi đến tuổi 16, cậu đã tự xây dựng hơn 10 công cụ AI khác nhau. Một trong những sản phẩm đầu tay gây tiếng vang là Me-bot – robot giao tiếp có thể trả lời các câu hỏi và xử lý dữ liệu theo giọng nói của chính Raul. Cậu giải thích: robot này giúp “nhân bản” khả năng làm việc của mình, để Raul không phải có mặt ở khắp nơi nhưng vẫn có thể hỗ trợ người khác.

Điều gây chú ý hơn cả là startup riêng của Raul: Arm Technologies. Công ty nhỏ này đang triển khai dự án JustEase, hợp tác với chính quyền bang Kerala và Dubai nhằm xây dựng nền tảng AI hỗ trợ pháp lý. Ý tưởng là giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin luật pháp, soạn thảo hợp đồng hay tra cứu quy định một cách thân thiện, thay vì phải vật lộn với những văn bản rắc rối.

Trong câu chuyện khởi nghiệp, Raul còn khiến truyền thông và khán giả thích thú khi tiết lộ đã tuyển dụng cha mình vào làm việc tại startup. Cậu nói, với giọng điệu hồn nhiên nhưng chín chắn, rằng lãnh đạo không phải là đứng trên cao điều hành, mà bắt đầu từ chính nơi gắn bó nhất – gia đình. Câu chuyện nhanh chóng trở thành “giai thoại” được lan truyền rộng rãi, biến Raul thành biểu tượng vừa của khát vọng công nghệ, vừa của sự gắn kết gia đình.

Raul từng nhiều lần nhấn mạnh khát vọng đưa Ấn Độ trở thành cường quốc công nghệ AI. Trả lời phỏng vấn tại India Today Education, Raul cho rằng hệ thống giáo dục Ấn Độ cần chuyển trọng tâm từ điểm số và bằng cấp sang kỹ năng và sáng tạo thực tiễn. Cậu lấy ví dụ, Malaysia dù phát triển mạnh sản xuất nhưng thiếu nền tảng đổi mới, dẫn đến tăng trưởng bị kìm hãm. Trong khi đó, Hàn Quốc vừa làm công nghiệp, vừa nuôi dưỡng sáng tạo, nên đã trở thành quốc gia dẫn đầu trong công nghệ cao.

Truyền thông Ấn Độ đồng loạt gọi Raul là “AI Prodigy” – thần đồng AI trẻ nhất bang Kerala: một thiếu niên miệt mài với máy tính, biến phòng học thành phòng lab, rồi bước ra sân khấu hội nghị ngang hàng với những doanh nhân kỳ cựu. Ngoài khởi nghiệp, Raul còn duy trì kênh YouTube và Instagram để chia sẻ miễn phí kiến thức AI, từ hướng dẫn tạo ứng dụng nhỏ đến cách tận dụng AI trong công việc thường ngày. Đó cũng là lý do cộng đồng công nghệ gọi Raul là “người truyền cảm hứng tuổi teen” chứ không chỉ đơn thuần là một hiện tượng lạ.

Tất nhiên, cũng có những khoảng trống chưa rõ trong hành trình của Raul. Các bài viết hiện chưa cung cấp con số tài chính cụ thể về công ty, cũng không đề cập tới nguồn vốn hay định giá startup. Nhiều nhà quan sát thận trọng cho rằng, Raul mới chỉ dừng ở mức xây dựng công cụ ứng dụng nhỏ và hợp tác chính quyền địa phương. Để bước vào cuộc chơi toàn cầu, cậu sẽ cần nhiều hơn: từ đối tác lớn, vốn đầu tư mạo hiểm, đến đội ngũ kỹ thuật và quản lý chuyên nghiệp.

Nhưng có lẽ, giá trị lớn nhất mà Raul mang lại không nằm ở những con số. Ở tuổi 16, việc một thiếu niên có thể dùng AI giải quyết vấn đề pháp lý cho cộng đồng, dám phát biểu về chiến lược quốc gia, đã là minh chứng cho một thế hệ mới của Ấn Độ. Đó là thế hệ không chỉ học để thi, mà học để làm, học để sáng tạo và sẵn sàng bước vào sân khấu công nghệ toàn cầu.

Theo: India Today, Money Control