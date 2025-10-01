Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Phao cứu sinh' kịp thời khiến dầu thô Nga tiếp tục chảy ào ạt sang Ấn Độ

01-10-2025 - 21:50 PM | Tài chính quốc tế

Các lệnh trừng phạt khắc nghiệt do Washington ban hành đã giáng một đòn mạnh vào công ty lọc dầu Nayara Energy Ltd của Ấn Độ một tháng trước.

'Phao cứu sinh' kịp thời khiến dầu thô Nga tiếp tục chảy ào ạt sang Ấn Độ- Ảnh 1.

Lệnh trừng phạt đã đẩy hoạt động kinh doanh của công ty vào khủng hoảng. Tuy nhiên hiện tại, doanh số của họ đang được khôi phục nhờ sự hỗ trợ và các giải pháp khắc phục từ chính phủ.

Nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu một phần của Rosneft (Nga), đang hợp tác với các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI), để xử lý thanh toán bằng đồng nội tệ.

Ngân hàng UCO của Ấn Độ đã được chính phủ chấp thuận hợp tác với Nayara vào đầu tháng 9 và dự kiến sẽ quản lý các giao dịch nước ngoài.

Hoạt động của công ty cũng đang trở lại bình thường, cho phép họ không chỉ hoàn thành nghĩa vụ trong nước - duy trì hơn 6.500 trạm nhiên liệu - mà còn tái thiết mạng lưới xuất khẩu bằng cách sử dụng kho chứa nổi và đội tàu, bao gồm cả những tàu đang bị trừng phạt.

Theo một quan chức Ấn Độ, ít nhất một nhà máy lọc dầu nhà nước, Hindustan Petroleum Corp, đã tăng cường mua sản phẩm của Nayara.

Nguồn tin cho biết nhà máy lọc dầu hiện đang hoạt động ở mức 75% công suất và đang tiếp tục tăng. Được biết nhà máy lọc dầu trước đây phụ thuộc vào một loạt các loại dầu thô từ Saudi Arabia, Iraq và Nga, nhưng hiện chủ yếu sử dụng dầu thô Ural của Nga, bước đi mới khiến "vàng đen" từ Moskva tiếp tục chảy ào ạt sang quốc gia Nam Á.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng các vấn đề của Nayara vẫn chưa kết thúc. Ngay cả sau cuộc họp với ban quản lý nhà máy lọc dầu, các chủ nợ lớn có tài sản nước ngoài, chẳng hạn như SBI, chỉ hỗ trợ thanh toán trong nước bằng đồng rupee Ấn Độ, nguồn tin cho biết và lưu ý cần thận trọng khi ký hợp đồng quốc tế.

'Phao cứu sinh' kịp thời khiến dầu thô Nga tiếp tục chảy ào ạt sang Ấn Độ- Ảnh 2.

Ấn Độ đang tích cực xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ dầu thô Nga.

Theo công ty tư vấn Kpler, nhà máy lọc dầu có kế hoạch xuất khẩu gần 2,2 triệu thùng sản phẩm vào tháng 9 - ít hơn một nửa khối lượng bán ra trong cùng kỳ năm ngoái.

Hơn một nửa khối lượng đã được chất lên tàu trong tháng này tại cảng Vadinar ở phía Tây, chúng đang nằm im hoặc đang được chuyển giao từ tàu sang tàu ngoài khơi bờ biển Oman.

Một số sản phẩm dầu của Nayara đang được lưu trữ trên các tàu chứa nổi ngoài khơi. Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, ít nhất 4 con tàu được gọi là cơ sở lưu trữ tại điểm chuyển giao từ tàu sang tàu của cảng Sohar đã tiếp nhận gần 130.000 tấn dầu thô kể từ cuối tháng 8.

Giờ đây, có vẻ như New Delhi thậm chí sẽ cạnh tranh với Washington để giành các sản phẩm của Nga, giúp tăng trưởng kinh tế với tốc độ mà cả Hoa Kỳ và châu Âu, hoặc chính Nga - với nguyên liệu thô của riêng mình, không thể sánh kịp.

Buồn của 'thủ phủ dầu mỏ' châu Âu: Lao đao vì một cú sốc từ hơn 10 năm trước, trên 18.000 việc làm biến mất, nhân tài lũ lượt xuất ngoại

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

