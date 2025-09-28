Thảm kịch giẫm đạp ở Ấn Độ: Ít nhất 36 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương

Thủ hiến bang Tamil Nadu ( Ấn Độ ), ông MK Stalin cho biết có 8 trẻ em và 16 phụ nữ trong số 36 người thiệt mạng tại vụ giẫm đạp tối 27/9 ở quận Karur khi họ tham gia cuộc mít tinh chính trị của Tamilaga Vettri Kazhagam, đảng do nam diễn viên Tamil Vijay thành lập. Ngoài ra, có 58 người khác phải nhập viện.

Theo video lan truyền trên các phương tiện truyền thông địa phương, hàng nghìn người vây quanh chiếc xe vận động tranh cử lớn, trên đó có Vijay đang đứng và phát biểu.

Cuộc vận động chính trị thu hút khoảng 60.000 người tham gia. (Ảnh: Hindustan Times)

Khi xảy ra vụ giẫm đạp, Vijay ném chai nước từ trên nóc xe xuống cho những người ủng hộ đang ngất xỉu và kêu gọi cảnh sát giúp đỡ lúc đám đông trở nên mất kiểm soát.

"Trái tim tôi tan vỡ, tôi đau đớn và buồn bã đến mức không thể chịu đựng nổi. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các người anh chị em thân yêu mất mạng ở Karur. Tôi cầu nguyện cho những người đang được điều trị tại bệnh viện sớm bình phục", nam diễn viên Vijay viết trên mạng xã hội X.

Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất 44 bác sĩ từ những quận lân cận như Tiruchirappalli và Salem được điều động đến Karur. Ông Stalin tuyên bố bồi thường 1 triệu rupee Ấn Độ (tương đương 11.280 USD) cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng và thành lập hội đồng điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên cuộc vận động chính trị của Vijay gặp vấn đề về an toàn. Truyền thông từng đưa tin có ít nhất 6 người thiệt mạng sau buổi ra mắt chính thức đầu tiên của Tamilaga Vettri Kazhagam hồi tháng 10/2024.

Bất chấp những hạn chế do cảnh sát áp đặt, bao gồm giới hạn quy mô đoàn xe và thay đổi địa điểm, lượng người tham dự khổng lồ nhiều lần vượt quá khả năng của cơ sở hạ tầng địa phương.

Thủ tướng Narendra Modi bình luận về thảm họa tối 27/9 trên X: "Vụ việc đáng tiếc trong cuộc mít tinh chính trị tại quận Karur, bang Tamil Nadu, thật vô cùng đau buồn".