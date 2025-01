Mondelez Kinh Đô thúc đẩy các giá trị kinh doanh bền vững

Phát triển bền vững gắn liền với phát triển kinh doanh

Năm 2024, Mondelez Kinh Đô được vinh danh trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" do HR Asia, ghi nhận chính sách và hoạt động nhân sự nổi trội, hiệu quả, thể hiện cam kết phát triển môi trường làm việc năng động và đa dạng.

Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành thức ăn nhẹ tại Việt Nam với các thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng được yêu thích như Kinh Đô, Cosy, Solite, LU, Oreo…, Mondelez Kinh Đô luôn cam kết phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của mình.

"Công ty chúng tôi là sự kết hợp của một tập đoàn toàn cầu gắn bó rất gần gũi với địa phương nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cam kết mang những hiểu biết mà chúng tôi đã tích lũy được từ khắp thế giới để phát triển thị trường Việt Nam một cách có trách nhiệm.", ông Anil Viswanathan, Tổng Giám đốc Mondelez Kinh Đô, cho biết.

Với sứ mệnh dẫn đầu tương lai của ngành đồ ăn nhẹ bằng việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm phù hợp, vào đúng thời điểm người tiêu dùng cần, được sản xuất theo tiêu chuẩn của tập đoàn Mondelēz International, chiến lược phát triển bền vững của Mondelez Kinh Đô tập trung vào ba trụ cột: Trách nhiệm với môi trường (nguồn nguyên liệu bền vững, bao bì bền vững và năng lượng bền vững), Phát triển kinh tế và Phát triển con người và cộng đồng.

"Mondelez Kinh Đô luôn đặt môi trường làm yếu tố trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cam kết tiến tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với những mục tiêu của Việt Nam trong phát triển bền vững." ông Anil khẳng định.

Để triển khai sáng kiến nguồn nguyên liệu bền vững, Mondelez Kinh Đô tập trung phát triển hệ sinh thái toàn diện cho trứng gà nuôi thả (cage-free eggs). Ông Anil cho biết "Sáng kiến này không chỉ phù hợp với các cam kết toàn cầu về nguyên liệu bền vững mà còn giải quyết các vấn đề về phúc lợi động vật và môi trường, đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người tiêu dùng quan tâm đến môi trường."

Mondelez Kinh Đô cũng đang tiên phong trong việc sử dụng bao bì bền vững. Tại Việt Nam, khi nhu cầu biếu tặng trong các dịp lễ tết không ngừng gia tăng, trở thành một xu hướng mạnh mẽ, thông qua việc liên tục nâng cấp chất lượng bao bì, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Nhằm hướng tới mục tiêu 100% bao bì có thể tái chế vào năm 2025, Mondelez Kinh Đô đã tăng cường hợp tác với các đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thu gom bao bì giấy và tái chế để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực bao bì giấy. Mondelez Kinh Đô cũng đang cắt giảm bao bì, kết hợp rPET trong thiết kế bao bì, giảm lượng mực in.

Mondelez Kinh Đô còn thúc đẩy các sáng kiến năng lượng tái tạo, đảm bảo các nhà máy hoạt động hiệu quả và tiến tới trung hòa carbon bằng cách triển khai các dự án điện mặt trời tại các nhà máy sản xuất, hể hiện cam kết bền vững trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng với nguồn nhân lực hạnh phúc

Bên cạnh các mục tiêu phát triển bền vững, Mondelez Kinh Đô luôn đặt yếu tố con người là nền tảng cốt lõi để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh.

Bà Trần Ngọc Liên, Giám đốc Nhân sự, chia sẻ: "Tại Mondelez Kinh Đô, con người là trung tâm cho mọi hoạt động với giá trị cốt lõi "Phát triển mỗi ngày". Chúng tôi chú trọng vào việc chăm sóc phúc lợi cho nhân viên, tạo điều kiện cho sự đa dạng và thăng tiến trong sự nghiệp, và điều này đã giúp chúng tôi liên tục được công nhận là một trong những công ty hàng đầu về văn hóa làm việc tuyệt vời, cùng với mức độ hài lòng cao của nhân viên."

Theo bà Liên, phát triển con người và nuôi dưỡng hạnh phúc tại nơi làm việc là những ưu tiên hàng đầu của Mondelez Kinh Đô. Các chính sách đã được xây dựng nhằm trang bị cho nhân viên các kỹ năng cần thiết cho tương lai, giúp họ phát triển vững vàng, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các phòng ban để gia tăng đổi mới và hiệu quả.

Công ty cũng triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, bao gồm chế độ làm việc linh hoạt, nguồn tài nguyên hỗ trợ sức khỏe tinh thần, và các hoạt động nâng cao sức khoẻ tổng thể, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một đội ngũ nhân viên phát triển và gắn bó.

Mondelez Kinh Đô tôn trọng sự đa dạng và công bằng trong môi trường làm việc, thể hiện qua những bước tiến đáng kể trong phát triển tổ chức với hơn 50% vị trí quản lý đến từ nguồn lực nội bộ và hơn 55% vị trí lãnh đạo cấp cao do phụ nữ đảm nhiệm.

"Cam kết của Mondelez Kinh Đô trong việc xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc và toàn diện không chỉ giúp nâng cao năng lực cá nhân mà còn tăng cường sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên. Điều này tạo nên một doanh nghiệp kiên cường, gắn kết và bền vững," bà Liên khẳng định.

"Những thành tựu mà Mondelez Kinh Đô đạt được sẽ là nền tảng vững chắc cho khát vọng tương lai của chúng tôi. Với tầm nhìn dẫn đầu trong ngành thức ăn nhẹ, chúng tôi đang mở đường để xây dựng một môi trường kinh doanh, nơi mà thành công và những tác động tích cực cùng tồn tại một cách hài hòa"