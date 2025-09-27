Moscow cấm xuất khẩu xăng dầu đến cuối năm 2025

(Ảnh minh họa: TASS)

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố điều này sẽ bổ sung nguồn cung cho thị trường các sản phẩm dầu mỏ trong nước. Việc xuất khẩu xăng dầu sẽ bị cấm đối với tất cả các bên tham gia, ngoại trừ các giao dịch theo thỏa thuận liên chính phủ.

Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu được Nga gia hạn khi gần đây, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường Nga đã trở nên tồi tệ hơn. Theo đó, ngày càng nhiều khu vực tại Nga áp đặt các hạn chế đối với việc bán xăng và giá xăng tăng lên mức cao kỷ lục. Sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu đã ảnh hưởng đến các khu vực trung tâm của Nga - bao gồm các vùng Moscow và Leningrad.

Ông Pavel Bazhenov - Chủ tịch Liên minh Nhiên liệu Độc lập (NTS) - cho biết tình hình chủ yếu ảnh hưởng đến miền Trung, miền Nam, khu vực sông Volga và Viễn Đông của Nga.

Theo thông tin chính thức, các vấn đề này là do nhu cầu theo mùa và việc bảo trì nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine diễn ra gần như hàng ngày, các cơ sở lọc dầu của Nga cần được sửa chữa thường xuyên hơn và sản lượng buộc phải giảm. Điều này đã được cảm nhận khi người tiêu dùng phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm xăng ở Nga.

(Ảnh: TASS)

Hôm 24/9, máy bay không người lái của Ukraine một lần nữa tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Bashkortostan - nằm cách tiền tuyến 1.500 km.

Ngày 26/9, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky tại vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga lần thứ hai trong một tháng.

Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược tấn công ngành dầu mỏ Nga của mình. Trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, dẫn đến việc các cơ sở xăng dầu ngừng hoạt động và thậm chí trở thành một yếu tố gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn nước này.

Theo các báo cáo, những cuộc tấn công của Ukraine đã làm tê liệt các cơ sở chiếm ít nhất 17% công suất lọc dầu của Nga - tương đương 1,1 triệu thùng mỗi ngày.

Nhà kinh tế học người Nga Vladislav Inozemtsev nhận định chiến lược tấn công ngành công nghiệp dầu mỏ Nga của Kiev là điều hiệu quả nhất mà Ukraine có thể làm nhằm phá hủy cỗ máy chiến tranh của Nga.

Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 25/9 cho biết các cuộc tấn công của Kiev vào ngành dầu mỏ của Moscow đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung cấp nhiên liệu và hậu cần cho lực lượng vũ trang Nga.

"Đây là một cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Nga, ảnh hưởng trực tiếp đến hậu cần và nguồn cung cấp cho quân đội của nước này" - ông Syrskyi nói.

Ông cũng tuyên bố rằng trong vòng chưa đầy 2 tháng, lực lượng Ukraine đã tấn công 85 mục tiêu có giá trị cao trên lãnh thổ Nga. Trong số này bao gồm 33 địa điểm quân sự - chẳng hạn như căn cứ, nhà kho và sân bay, cũng như 52 cơ sở công nghiệp quân sự sản xuất vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và máy bay không người lái.

Đầu tuần này, Financial Times đưa tin 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công kể từ tháng 8/2025.