Một cá nhân vừa chi hơn 150 tỷ đồng mua cổ phiếu của DN trong liên doanh trúng thầu DA sân bay Long Thành

Tổng CTCP Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) thông báo ông Lê Bảo Anh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã mua 13,7 triệu cổ phiếu CC1 trên tổng số 14 triệu đơn vị đã đăng ký trong thời gian từ 6/11 đến 4/12. Lý do không mua hết bởi không đạt thỏa thuận như dự kiến. Sau giao dịch, CEO của Xây dựng Số 1 đã nâng sở hữu từ 6.881 cổ phiếu lên 13,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,8% vốn).

Trong quãng thời gian đăng ký giao dịch, ngày 7/11 cổ phiếu CC1 đã chứng kiến một giao dịch thỏa thuận giao dịch 12,5 triệu cổ phiếu này với tổng giá trị 152 tỷ đồng. Đây có thể giao dịch mà ông Lê Bảo Anh đã thực hiện. Kể từ đó đến tháng 4/12 không xuất hiện thêm giao dịch thỏa thuận nào.

Như vậy 1,2 triệu cổ phiếu còn lại có thể CEO của Xây dựng Số 1 đã mua thông qua khớp lệnh trên sàn. Nếu tính theo giá trung bình của cổ phiếu CC1 trong quãng thời gian thì ông Lê Bảo Anh cũng có thể phải chi ra hơn 10 tỷ nữa để mua thêm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, cổ phiếu CC1 có giá 16.300 đồng/cp, tăng 42% so với hồi cuối tháng 10.

Xây dựng Số 1 là doanh nghiệp chuyên xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các công trình năng lượng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này là thành viên thuộc VIETUR - liên doanh đã trúng gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng thuộc dự án sân bay Long Thành hồi tháng 8 vừa qua.

Ngoài cùng liên doanh Vietur trúng thầu dự án sân bay Long Thành, trong năm 2023 công ty này còn trúng thầu gói thầu số 12 Nhà ga T3 Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sân Nhất 9.034 tỷ đồng; và 4 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 19.430 tỷ đồng gồm Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang (7.966 tỷ đồng), Cao tốc Hậu Giang – Cà Mau (3.334 tỷ đồng), Cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh (3.690 tỷ đồng), Cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong (4.440 tỷ đồng)...

Xét về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, Xây dựng Số 1 đạt doanh thu 1.269 tỷ đồng - đi ngang so với cùng kỳ; lãi trước thuế tăng 50% lên 24 tỷ và vượt trội so với 2 quý đầu năm. Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận 3.051 tỷ đồng doanh thu; lãi trước thuế 56 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ nhưng vẫn còn kém xa mục tiêu lãi 231 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 11, HĐQT Xây dựng Số 1 thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư tại ba công ty, lần lượt là CTCP Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc với giá trị sổ sách 240 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Nhân Phúc Đức với giá trị sổ sách hơn 64 tỷ đồng và CTCP Xây dựng Số 1 Việt Hòa với giá trị sổ sách trên 2,1 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng cả ba công ty trên dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách, tức ít nhất là 306 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý 4 này.

Tại ngày 30/9, Công ty CC1 Miền Bắc và Nhân Phúc Đức là 2 trong 8 công ty liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu của CC1 với tỷ lệ lợi ích lần lượt là 40% và 34%. Tổng giá trị gốc đã đầu tư vào hai công ty này lần lượt là 240 tỷ đồng đối với CC1 Miền Bắc và gần 66 tỷ đồng đối với Nhân Phúc Đức.